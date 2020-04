Nesreća se dogodila u beogradskom naselju Grocka.

U Grockoj je po nalogu Drugog osnovnog suda priveden građanin Rumunije (50) zbog nasilja u porodici.

On je napao ženuz nožem i naneo određene povrede. On je završila u bolnici, a on je priveden.



U trenutku kada je priveden imao je preko 2 promila alkohola u organizmu, i određeno mu je zadržavanje do 48 časova.

M.Mijatović