OPŠTA MAKLJAŽA GRUPE DEVOJAKA U PIROTU: Srele se na semaforu, počelo je koškanje, onda se umešala i SESTRA IZ MESARE, a sve to ZBOG NOKTIJU

Piroćanku pretukle sugrađanke na semaforu, a povod je nadogradnja noktiju. O incidentu koji se pre šest dana desio u centru Pirota priča cela Srbija, a evo šta se tačno dogodilo.

Nemili događaj dogodio se prošlog utorka (5.maj) oko 14 i 30 časova. Dvadesetpetogodišnja A.P. iz Pirota šetala je sa momkom, a kada je zastala kod semafora, srela je četiri devojke, a jedna od njih, ranija poznanica, počela je da se raspravlja sa njom.

- Ja sam njoj prošle godine sređivala nokte, to je nešto čime se bavim iz hobija. Ona nije htela da plati pod raznim izgovorima i pretnjama, rečenicom: "Jel ti znaš ko sam ja?”. Iako sam to pokušala da rešim mirnim putem, nastala su raznorazna uznemiravanja koja su trajala danima - rekla je A.P.

Kako je dodala, dok im je išla u susret, devojke su počele da joj dobacuju i vređaju je. Odgovorila im je, a posle kraće rasprave, sve su nasrnule na nju i počele da je tuku.

- Počele su da mi udaraju šamare, da me šutiraju, čupaju za kosu i udaraju pesnicama. Njih tri sestre i njihova drugarica. Pošto je u tom trenutku pored mene bio samo moj dečko, jedva me je izvukao od udaraca i pomogao mi da pređemo ulicu, gde su one nastavile da dobacuju i vređaju. Tada sam iz nemoći i straha za svoj život pozvala telefonom mog brata da dođe da me vozi u bolnicu i ukratko mu ispričala šta se desilo - ispričala je detalje incidenta koji se nije ovde završio.

Istrčala je zatim iz obližnje mesare još jedna devojka - najstarija sestra, prema saznanjima A.P.

- Zatrčala se i počela da me udara po licu šamarima i pesnicama, da me čupa za kosu, a zatim me oborila na pod i nastavila da me šutira u stomak, leđa, noge, ruke, lice i glavu. U tom trenutku su dotrčale i ostale četiri i nastavile da me šutiraju, udaraju pesnicama, dok sam ja nepomično ležala sklupčana, boreći se za dah. Kada su već videli da je vrag odneo šalu, nekoliko momaka je pritrčalo iz susednog kafića i pomoglo mom dečku da ih sklone od mene, dok su ostali prolaznici nemo posmatrali - dodala je Piroćanka koja je potom otišla u policiju pa u bolnicu gde su joj konstantovane teške povrede glave, ekstremiteta i tela. Povrede je zadobio i njen dečko.

Žrtva incidenta strahuje da bi napad mogao da se ponovi:

Ne osećam se bezbedno u gradu u kome sam rođena, u zemlji koju jako volim, ali isto tako se plašim da se policija i sudstvo ne ogluše na ovaj celokupan događaj i da će one proći nekažnjeno. Nekoliko sati posle incidenda mi je pisala i zvala jedna od sestara na Viberu, misleći da nemam njen broj, da zakaže hitno nokte, posle čega sam ja blokirala taj broj. Takođe su pretile da neće ostati na ovome, te sam jako uplašena za svoj život i bezbednost.