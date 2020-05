NIJE ZNAO DA GA VARA, DOK MU NIJE PRIZNALA VIŠEMESEČNU AFERU?! Reči ubice iz Erdevika LEDE KRV U ŽILAMA: Morao sam da je ubijem!

Predrag nije bio spreman da odgovra na pitanja ni tužiocu, ni advokatima.

- Imao sam najbolju ženu, voleo sam je najviše na svetu, a onda mi je priznala da je bila neverna. Pao mi je mrak na oči, morao sam da je ubijem - kazao je na saslušanju u tužilaštvu Predrag G, (53) iz Šida.

On je osumnjičen da je u petak u OŠ "Sava Šumanović" u Erdeviku iz automatske puške izrešetao suprugu Branislavu (49), direktorku te škole, i njenog vozača i navodnog ljubavnika Miroslava B. (56).

Predrag se posle pokolja sam predao policajcima, a juče se u tužilaštvu žalio da mu nije dobro. Pričao je samo o tome koliko je voleo Branislavu, ali ne i o samom zločinu za koji je osumnjičen.

- Do srede 13. maja imao sam najlepšu ženu, najpametniju, najbolju domaćicu. Voleo sam je najviše na svetu, a ostao sam bez nje... Bio sam u situaciji da imam sve, a sada nemam ništa. Međutim, uhvaćena je u preljubi, priznala je to 13. maja i meni i sinu. Rekla je da je u ljubavnoj vezi već pest meseci... Nije mi bilo dobro, išao sam u četvrtak i petak kod lekara, dobio sam lekove za smirenje. Pao mi je mrak na oči i desilo se to što se desilo... Ne osećam se dobro, ni sposobnim da pričam o tome, zato za sada neću odgovarati na pitanja ni tužiocu, ni mojim advokatima - rekao je Predrag, nakon čega je tužilac zatražio da mu se odredi pritvor do 30 dana.

Zločin se dogodio u petak ujutro, dok je u školi bilo mnogo zaposlenih, ali nije bilo dece zbog obustave nastave. Predrag je osumnjičen da je prvo u kotlarnici likvidirao Miroslava, ispalivši u njega sedam metaka, a zatim se popeo na sprat. Tamo je prošao pored sekretarice koju je oterao, a zatim upao u ženinu kancelariju.