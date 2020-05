UŽAS U KRAGUJEVCU: Očuh uhapšen jer je se*sualno zlostavljao pastorku (12), stravičan slučaj prijavila rodbina devojčice

Osumnjičenom je određen pritvor od 30 dana.

Policija je uhapsila Kragujevčanina L. R. (64) zbog sumnje da je seksualno zlostavljao svoju maloletnu pastorku (12), a kako saznaju mediji, jezivi slučaj prijavio je devojčicin rođak.

Osumnjičenom očuhu lisice su stavljene pre nekoliko dana zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljene polne radnje, a nakon saslušanja u Osnovnom javnom tužilaštvu, određen mu je i pritvor do 30 dana.

Kako "Blic" saznaje u tužilaštvu, on se sumnjiči da je devojčicu neprimereno dodirivao. Krivičnu prijavu protiv njega podnela je PU Kragujevac.

Kako saznajemo, slučaj seksualnog uznemiravanje devojčice prijavio je neko od rodbine, a škola koju pohađa nema nikakve veze sa tim, što je potvrđeno iz tužilaštva i školske uprave.

Kako je rekao direktor Školske uprave Goran Joksimović, sazvao je sastanak direktora svih osnovnih i srednjih škola u Šumadiji i ispostavilo se da niko nije upoznat sa ovim slučajem. Da je prijava potekla iz škole, u svakom slučaju bi bili obavešteni i direktori, a i uprava.

Komšije i poznanici porodice ispričali su za Kurir da uhapšeni godinama živi sa majkom devojčice.

- I on i devojčicina mama su pre ovog imali druge brakove. On sa prvom ženom ima više odrasle dece, a ona dvanaestogodišnjakinju, a u međuvremenu su i zajedno dobili dete. Osumnjičeni, navodno, nije u kontaktu sa decom iz prvog braka jer ih je, kako su to oni pričali, tokom zajedničkog života često tukao. Ta deca ne žele ni da čuju za njega, a za hapšenje kažu da ih ne iznenađuje - kaže poznanik i dodaje:

- On je težak čovek, ima lošu narav, ali je izuzetno inteligentan.