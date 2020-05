Iispovest oca poginulog Nikole Đorđevića (28) iz Bresnice kod Čačka: Uzalud jue zvonio telefon, znao sam da nešto nije u redu. Planirao je svadbu, a sad ga ispraćamo u večnu kuću.

Kuknjava majke Svetlane, teški uzdasi oca Miladina, jecaji neutešne sestre Nevene, plač devojke Jovane... parali su danas muklu tišinu u porodičnom domu Đorđevića u selu Bresnica kod Čačka.

Oplakivali su sina, brata, nevenčanog supruga Nikolu (28), koji je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak ujutru oko 7.30 časova na Ibarskoj magistrali u Preljini, kada je na njegov auto iz suprotnog pravca naleteo Esad Fejzović (41) iz Tutina, koji je bežao od policije, jer je u autu prevozio nekoliko bokseva cigareta bez akcize.

- Pa zar život mog sina vredi dva boksa cigara? Pitam se i nemam odgovora. Šta da kažem, da ga je policija ubila? Jurili su švercera 14 kilometara, a on je pri brzini od 130 kilometara na čas direktno udario u Nikolin auto i ubio mi dete - rekao nam je Nikolin otac Miladin. - Nikola je ugledavši da mu u susret ide auto, bežao udesno, čak četiri metra je otiša od bele linije... Nije vredelo...

On je za nesreću saznao tek oko 11 časova.

- Pitale su me komšije da li je Nikola imao udes, videli su, valjda, vesti na internetu. Rekao sam im da ništa ne znam i da ću ga pozvati. Zazvonio mu je telefon, ali nije se javljao. Znao sam da nešto nije u redu. Pozvao sam i policiju, nisu mi odgovarali. Kada sam ugledao da mi u kuću stižu prijatelji i da samo ćute, znao sam... Znao sam, ali sam se, ipak, nadao da je živ... - kroz jecaje nam je prepričavao svoju tragediju Miladin.

Nesrećni otac video je telo mrtvog sina u mrtvačnici čačanske bolnice.

- Ušiven je od glave do pete. Srce mu je puklo na dva dela, jetra isto. Imao je prelom vratnog dela kičme i na još jednom mestu. Noge su mu bile izlomljene na nekoliko mesta. Žao mi je što nisam mogao da njegove organe dam nekom drugom ko se bori za život. Da me je samo neko pozvao, odmah bi to dozvolio, da nekom drugom podarim život. Znam, to bi i Nikola želeo... - kazao je Miladin.

Veli nam da je Nikola studirao u Kragujevcu. Ali, pošto je video da majka i otac ne mogu da plaćaju školovanje i za njega i za mlađu sestru, on je od fakulteta odustao, i poslao je sestru u Kragujevac na studije. Odmah se zaposlio i pomagao i kuću i sestru.

- Terao sam ga da sa devojkom ode iz sela. Nije želeo da napusti roditelje, svoju dedovinu. Jovana mu je devojka, dobro čeljade. Planirali su svadbu. Ova korona je odložila veselje. Sad bi trebalo da se spremamo za svatove, a ovako dočekujemo mrtvog Nikolu. Sutra ga ispraćamo u večnu kuću - govorio nam je Miladin. - Gonićemo tog čoveka koji je izazvao udes i tražićemo maksimalnu kaznu za njega.

Sahrana je zakazana za subotu na Akšanskom groblju u Bresnici.