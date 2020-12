UJAK PREMINULOG DEČAKA IZ MOKRINA: Ne znamo kako je umro moj sestrić, stručnjaci utvrdili da je bojler ispravan

Uzrok smrti dečaka M. T. (14) iz Mokrina kod Kikinde nije gasni bojler, rekao je njegov rođeni ujak Stojan Janić.

Naime, ekipa “Srbija gasa” pregledom u kući u nedelju ujutro ustanovila je da je gasni bojler ispravan, tvrdi ujak stradalog M.T.

- Jutros, nešto pre četiri sata, ekipa iz “Srbija gasa” bila je u kući moje sestre, pregledala instalacije i bojler u kupatilu i ustanovili su da je to u ispravnom stanju. Ne znamo još šta je dovelo do smrti mog sestrića. Telo je jutros odneto u Novi Sad na obdukciju tako da ćemo to znati tek posle te intervencije - rekao je Stojan Janić.

Inače, otac stradalog dečaka rekao je danas za Kurir da je njegov mlađi sin voleo dugo da se kupa.

- Stariji sin otišao je do kupatila da mu kaže da požuri i da će uskoro početi prenos rukometne utakmice. Na njegove pozive nije odgovarao. U kupatilu sam zatekao strašan prizor, sin je bio potopljen u kadi punoj vode. Šta da vam pričam. Izvadio sam ga iz kade i pokušao da ga oživim veštačkim disanjem - ispričao je otac.

Nesrećni čovek kaže da je telo njegovog mlađeg sina poslato na obdukciju.

Nesretno stradali dečak M. T. je 27. oktobra proslavio 14 rođendan. Porodica se tada okupila na lepom slavlju. Sada roditelji majka Bosiljka, otac Slavko, stariji brat Branislav i rodbina, pripremaju njegovu sahranu. Kuća je puna komšija i rođaka i svi su nemi od bola i nepoznanice šta se dogodilo do juče sretnom dečaku, koji je bio učenik osmog razreda i trenirao je tenis.