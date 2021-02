UHAPŠEN LOPOV IZ NIŠA: Obijao trafike, automobile i krao vredne stvari

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su A. K. (1984) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje je izvršio devet teških krađa, tri krađe i tešku krađu u pokušaju. Sumnja se da je on, od januara ove godine, provalio u četiri trafike u Nišu iz kojih je ukrao duvan, alkohol, knjige i stripove, kao i da je obio četiri putnička vozila iz kojih je ukrao lap top, tablet, fotoaparat i saobraćajne dozvole. Takođe, sumnja se da je u istom periodu provalio u četiri podruma i ukrao dve bicikle, razni alat, delove za automobil, akumulator i zimnicu. A. K. se sumnjiči i da je, u januaru, iz zaključane korpe motora ukrao kacigu, kao i da je obio vrata garaže jedne vikendice iz koje ništa nije ukrao. Pretresom dva stana koje je osumnjičeni koristio, policija je pronašla veći deo predmeta i oni će biti vraćeni vlasnicima. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.