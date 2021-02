SVE UNAPRED ISPLANIRANO! Belivuk upao u klopku lažne dojave o hapšenju

„Krtici” u MUP-u namerno preneta netačna informacija o datumu akcije, kako bi Velja Nevolja reagovao i bio uhvaćen na delu.

Policija i BIA dugo su planirale hapšenje grupe Veljka Belivuka, a u okviru ove akcije služba je namerno plasirala lažnu informaciju da će se privođenje odigrati 5. februara. To je preko Belivukovog insajdera iz službe stiglo do njega, nezvanično saznajemo od sagovornika upućenog u istragu.

Međutim, BIA i policija su akciju pripremale za dan ranije (4. februar) kada je Belivuk, verujući svojoj „krtici”, počeo da radi na uništavanju dokaza. Policija ga je na ovaj način pretekla i uhapsila dok je vozio automobil „smart” koji je nameravao da uništi.

Poslednjih dana dosta se govorilo o tome ko su insajderi Belivukove grupe iz policije. Neka imena već izlaze iz okvira spekulacija jer se polako odmotava klupko zaposlenih u državnim institucijama, osumnjičenih da su bili saradnici Belivukovog klana. Pripadnici Sektora unutrašnje kontrole (SUK) priveli su preksinoć dva policajca zbog pomaganja Belivukovoj grupi nakon hapšenja. Privedeni su B. V. i P. L. za koga mediji navode da je bivši načelnik Odeljenja za suzbijanje organizovanog krijumčarenja droge, koji je sa tog mesta smenjen pre oko mesec i po dana. Njih dvojica su otkriveni tako što su ih snimili prislušni uređaji koje je BIA ranije postavila u stanu Belivuka.

Ovi policajci su u okviru istrage (4. februara) poslati da izvrše pretres Belivukovog stana, što nisu uradili, odnosno nisu želeli da prijave dokaze. U trenucima kada su bili u stanu, snimljeni su kako razgovaraju, a jedan od njih je rekao: „Hajde da pomognemo bratu Velji, da se više ne muči”, nezvanično saznajemo. Pretpostavlja se da su oni potom svesno i voljno površno pretresli stan kako ne bi otkrili predmete krivičnog dela. Naknadnim pretresom, policija je u tom stanu pronašla pištolj, a policajci se terete i da nisu oduzeli novac koji je otkriven u stanu prilikom njihovog pretresa, iako je bio predmet krivičnog dela i naveden u naredbi o pretresanju. Oni se sumnjiče da su pomogli učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Indikativan je podatak da je nedavno smenjeni načelnik Odeljenja za suzbijanje organizovanog krijumčarenja droge poslat da obavi pretres Belivukovog stana, kaže naš sagovornik iz MUP-a. On ne isključuje mogućnost da je pomenuti bivši načelnik namerno angažovan za taj zadatak u ozvučenom stanu, kako bi ga SUK „testirao”.

Takođe, prema našim saznanjima, ova dvojica privedenih pripadnika MUP-a nisu jedini iz policije koji su pomagali Belivukovom klanu. Razbijanje sprege korumpiranih policajaca i kriminalaca biće prioritet u daljem radu Uprave kriminalističke policije (UKP). Šef UKP-a Bogdan Pušić nedavno je izjavio da ne postoji organizovana kriminalna grupa koja nije bila u vezi sa ljudima u vlasti, pa tako i ova. Uporedo sa proverama svih njihovih aktivnosti, rade se detaljne provere njihovog odnosa sa predstavnicima države, naglasio je šef kriminalističke policije.

„Ne postoji bolji primer školskog rukovođenja, sprovođenja i završavanja akcije kao što je hapšenje Belivukove ekipe”, kaže za naš list Veljko Mijailović predsednik Policijskog sindikata Srbije i policajac sa 30 godina radnog iskustva.

„Bez kapi krvi svi su privedeni. To govori o profesionalnosti onih koji su radili na akciji. Sve strukture bezbednosti obavile su odlično svoj deo posla”, navodi on.

Predsednik PSS-a smatra da se ovim pokazalo i da je nedavnim promenama u MUP-u napravljen dobar kurs i da su promene bile svrsishodne.

„Došli su ljudi koji pokušavaju da spasu državu od kriminalnih grupa, njihovih saradnika i doušnika. Mora se do kraja otkriti gde su te konekcije i to treba preseći. Sada država mora da pokaže da nema zaštićenih i treba da ide do kraja. Ne sme se stati”, zaključuje Veljko Mijailović.

Zorić i Ljubičićeva dali izjave policiji

Sekretar Državnog veća tužilaca Tomo Zorić i zamenica tužioca Milica Ljubičić dali su juče izjavu policiji u svojstvu građana zbog njihovog prisustva privođenju M. Đ, prošlog petka u Pančevu. „To je bio informativni razgovor, a ja sam im dao svu neophodnu dokumentaciju u vezi sa izdavanjem stana. Dostavio sam ugovor o zakupu, dokaze o zakupnini i plaćenim računima, i odgovorio na sva pitanja”, precizirao je Zorić za Tanjug.On je rekao da smatra da je dobro što će ova priča dobiti svoj epilog pred nadležnim državnim organima, policijom i tužilaštvom, umesto što se vodila preko medija, uz razne spekulacije.

Zorić i Ljubičićeva bili su prisutni kada je policija u Pančevu privela M. Đ, bivšeg predsednika kluba FK Dinamo. Zorić je tada kazao da je tom prilikom sa Milicom došao u Pančevo kako bi uzeo kiriju za stan koji njegova majka izdaje jednom fudbaleru, a plaća ga M. Đ. „U jednom trenutku naišla je policija i privela ga. Policajci su nam se izvinili i otišli”, preneo je Zorić, koji je bio dugogodišnji portparol tužilaštva.M. Đ, za kojeg su mediji preneli da se dovodi u vezu sa Veljkom Belivukom, pušten je na slobodu nakon informativnog razgovora u policiji.