GOKSIJU SU GLAVU ODSEKLI SEKIROM! SVE TO SNIMILI I VIDEO POSLALI U CRNU GORU! Jezivi detalji zločina mafijaškog klana Veljka Belivuka

Mafijaši su zversko mučenje, ubistvo i obezglavljivanje Veličkovića snimili telefonom, a onda su taj video poslali svojim saradnicima u Crnu GoruNa jezivim fotografijama koje su objavljene nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost nalaze se, kako saznajemo, unakažena tela Gorana Veličkovića Goksija, kao i navijača Crvene zvezde Zdravka Radojevića iz beogradskog naselja Kotež (vidite okvir).

Slali slike preko Skaja

Kako nam je rekao izvor iz istrage, Belivuk je Veličkovića na prevaru namamio u zloglasnu "štek-kuću" u Ritopeku. Pozvao ga je da se vide i dogovore o okončaju sukoba jer je Goksi, navodno, blisko sarađivao sa crnogorskim "škaljarskim klanom", dok je Belivuk radio s "kavčanima". Pritom, Veličković je pripadao i grupi navijača koja je podržavala Miloša Radisavljevića Kimija, vođu navijačke grupe "Alkatraz" s kojom je Belivuk bio u višegodišnjem sukobu.

- Goksi se 5. septembra prošle godine pojavio na dogovorenom mestu i sa Belivukovim saradnicima se odvezao u "štek" u Ritopeku... Oni su ga onda tamo satima zverski mučili i to sve su snimali telefonom. Nakon jezivog iživljavanja Veličkovića je, prema operativnim saznanjima, preklao Marko Miljković (30), zvani Mesar, koji je bio glavni Nevoljin krvnik - priča naš sagovornik i dodaje:

- Odmah pošto je Goksi ubijen banda je odlučila da Veličkoviću odseče glavu i da to snimi! Onda su taj snimak preko Skaja telefonom poslali "škaljarskom klanu", s kojim su bili u ratu zbog tržišta narkotika!

Velja se vezao za radijator da bi namamio Radojevića da ga zverski muče i zakolju!

Na drugoj stravičnoj fotografiji koja je u subotu uveče prikazana nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost vidi se izmrcvareno telo ubijenog čoveka, a kako saznajemo, reč je o navijaču Crvene zvezde Zdravku Radojeviću iz beogradskog naselja Kotež, koji je nestao prošle godine. Njegovo telo do sada nije pronađeno, a da je na ovoj slici reč o Zdravku zaključeno je po karakterističnim tetovažama koje je on imao na nozi i ruci. Prema rečima izvora iz istrage, Velja Nevolja je sa Radojevićem došao u sukob zbog poslova. - Zdravko nije hteo da plaća reket, pa je Belivuk zajedno sa Markom Miljkovićem, koji je jedno vreme bio izuzetno blizak prijatelj sa Radojevićem, smislio plan kako će da ga likvidira. Oni su prvo kidnapovali Zdravkovog prijatelja, a zatim su mu naredili da napravi selfi s Belivukom, koji se sam vezao lisicama za radijator. - Oteti čovek je zatim poslao tu fotografiju Radojeviću i pod prisilom mu napisao: "Vidi koga imam. Dođi brzo da čuješ šta sve priča, jer ću uskoro da završim s njim". Ne sumnjajući u svog prijatelja, on je došao na ugovoreno mesto, ali su ga tu sačekali pripadnici Veljine grupe. Odvezli su ga u Ritopek i mučili čitav dan. Zatim je Marko Miljković, kog je Belivuk jedini smeo da zove "Mesar", toj žrtvi naživo sekao uši, nos i sve to snimao telefonom. Policija ima i taj snimak i on će biti korišćen kao dokaz na sudu - naveo je naš izvor iz istrage.