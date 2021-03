UHAPŠEN MLADIĆ ZBOG UCENE! Preko aplikacije pokušao da stupi u kontakt sa bivšom

Izvor: Pink.rs, Foto: Foter/U.S. Marshals Service on Foter.com / CC BY | |

Istraga je u toku.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala, uhapsili su M. C. (1994) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela proganjanje i prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Sumnja se da je on od januara do marta ove godine putem jedne aplikacije pokušavao da stupi u kontakt sa oštećenom s kojom je ranije bio u emotivnoj vezi. Kako je oštećena odbijala da se čuje i dopisuje s njim, on joj je, kako se sumnja, pretio da će objaviti njene intimne fotografije koje mu je slala dok je bila maloletna.

Osumnjičeni je te fotografije u martu objavio u Telegram grupama sa podacima oštećene i adresom stanovanja, čime ju je ugrozio.Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Posebnom tužilaštvu za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.