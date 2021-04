KO JE UBICA JELENE? Oglasio se Zoran Marjanović: 5 godina od dana kad je zverski ubijena, 5 godina muka i kleveta...

Za ubistvo se sudi Jeleninom suprugu Zoranu Marjanoviću.

Danas se navršava pet godina od i dalje nerazjašnjenog ubistva pevačice Jelene Marjanović, čija smrt godinama okupira javnost.

Zoran Marjanović je potvrdio da će danas izaći na groblje. Kako kaže ide da oda pomen jednoj divnoj duši koju je neizmerno voleo i koja je njega volela. Ovaj dan je za njega dan kada je njegova supruga zverski ubijena ali i, kako kaže, pet godina njegovih muka, zbog kojih je zaboravio kako se živi, uživa u miru, radi...

- Voleti i biti voljen to je bila sreća. Danas je pet godina od dana kada mi je supruga mučki, zverski ubijena. Danas je i pet godina mojih muka, kleveta i jezivih nepravednih optužbi koje su svalili na moja pleća. Zahvaljujući veri i molitvama sam pretekao. Maloverni za mnogo manje muke dižu ruke na sebe, nedaj Bože upadaju u uninije. Ja sam hrabro, muški stao u gard sam, sa ovom izmučenom dušom i verom u Boga da se izborim za istinu. A, verujte, to je borba koju samo najjači mogu izneti, jer udarci, klevete i zla su jezivi i trajaće ovo ko zna koliko i ko zna kakav će ishod biti. Kažem, kada časni borac za istinu jednom osedla konja i krene, nema stajanja. Jednom ratnik, uvek ratnik - kaže Marjanović.

Dodaje da je za ovo vreme i zaboravio kako se živi, uživa u miru, radu...

- Ovo pišem kao pouku za sve ljude koji pate, koji trpe nepravdu, koji se bore za dobro, a padaju u apatiju, gube volju, opada im nada i snaga u borbi sa životnim nedaćama. Ustajte hrabro, sa verom u Boga, pravednički. Borite se do kraja uz molitve. Vratiće se snaga duha i izborićete se. Ko odustane, izgubiće istinu. Sa tim gubi sve, jer Bog je istina - poručio je Marjanović za naš portal.

Jelenin nestanak prijavljen je 2. aprila 2016. godine, a telo je dan kasnije pronađeno na nasipu u naselju Crvenka u Broči. Oko godinu i po dana nakon zločina, zbog sumnje da ju je ubio, uhapšen je pevačicin suprug Zoran Marjanović. U pritvoru je proveo skoro 10 meseci. Od 12. juna brani se sa slobode.

Apelacioni sud je u oktrobru 2019. godine vratio optužnicu protiv Zorana Marjanovića na ponovno odlučivanje i dopunu Višem sudu i ukazao na izostanak činjenica koje će biti od ključnog značaja za potvrđivanje osnovanosti sumnje protiv Marjanovića.

Prema navodima optužnice, Zoran joj je krenuo u susret, sustigao je, iskoristio njeno poverenje i namamio je da siđe s nasipa. Prvi udarac zadobila je u ruku, a kad je pokušala da pobegne, on ju je sustigao kod kanala, zadao joj nekoliko udaraca nepoznatim predmetom u glavu i ona je još živa upala u kanal, u kom je narednog dana pronađeno njeno telo. Njihova ćerka, kako tvrdi tužilaštvo, za to vreme bila je na nasipu.

Dosad je saslušano desetine svedoka, rađena su brojna veštačenja i analize, a optuženi sve vreme tvrdi da nije ubio Jelenu i da nije kriv za njenu smrt.

- Dok god hodam ovom zemljom, želim da pomognem da se pronađe ubica moje supruge i eventualni saučesnici - rekao je Marjanović pred sudom, iznoseći svoju odbranu na početku suđenja.

Jelenina majka istakla je da joj je sad najbitnije da njena unuka bude dobro.

- Nje nema, pa nema. Sada mi je najvažnije da Jelenina i Zoranova ćerka Jana bude zdrava i srećna. Čuću se i sa Zoranom, jer hoću da posetim Janu. Ona nam je sve što je ostalo od moje pokojne sestre Zorice, Jelenine majke, i naše Jece. S Janom sam se poslednji put čula na njen rođendan, porasla je i jedva čekam da je vidim - rekla je za "Kurir" tektka ubijene, Ljubica Marković.

Suprug negira krivicu



Na suđenju, koje i dalje traje, najveću pažnju trenutno okupira izveštaj mobilnog operatera koji bi mogao da baci novo svetlo na rasvetljavanje zločina, pošto se u njemu navodi da Marjanović nije fizički isključio svoj telefon, kako se to navodi u zaključku sudskog veštaka.

Podsetimo, sudski veštak Dragoljub Vasiljević je tada izjavio da je Zoranov telefon bio isključen 25 minuta i da on ne zna gde se u to vreme optuženi Zoran Marjanović nalazio, ali da smatra da je bilo neminovno da se on i supruga sretnu između 16.57 i 17.04 sati, što je prema optužnici vreme ubistva pevačice.

Odbrana Zorana Marjanovića imala je brojne primedbe na ovakav nalaz veštaka, a na sledećem suđenju, koje je zakazano za 8. april, pitanja i primedbe na nalaz veštaka trebalo bi usmeno da izloži odbrana, kao i stručni savetnik koji je angažovan.

Zoran Marjanović je u svojoj odbrani istakao da navodi optužnice nisu tačni i da nije ubio suprugu. Njihovu ćerku, koja je u vreme ubistva imala četiri godine, predložio je kao svedoka. Devojčica je na saslušanju izjavila da se kobnog dana nije odvajala od oca, a da se mama izgubila u travi.

Ubistvo Jelene Marjanović medijski je najpraćeniji slučaj crne hronike u Srbiji godinama.