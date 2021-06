ZORAN MARJANOVIĆ PROMENIO LIČNI OPIS! Evo u kom izdanju se pojavio danas na nastavku suđenja za ubistvo supruge Jelene!

Zanimljivo je da je Marjanović u sud došao potpuno promenivši lični opis, obučen u belu košulju s crnom kravatom, modernim pantalonama i mokasinama, u rokabili fazonu.

Danas bi, kako saznajemo, opet trebalo da svedoči veštak za telekomunikacije Dragomir Vasiljević, koji će izneti svoje mišljenje oko glavnog dokaza, a to je da li je Zoran isključio telefon ili nije, u vreme kada je ubijena Jelena.

To će biti njegov odgovor na dopis iz Telekoma, koji govori da bi bilo kakvo isključivanje Zoranovog mobilnog telefona bilo signalizirano. To se ni u kom slučaju ne slaže sa onim što je Vasiljević izneo.

- Uključenje mobilnog telefona se može detektovati na logovima signalizacije, nezavisno od toga da li je poziv nakon uključivanja ostvaren ili neostvaren. U slučaju da je mobilni telefon isključen na jednoj baznoj stanici, a onda na toj istoj uključen, generisaće se dva ili tri zapisa (logova). Prvi zapis (isključivanje mobilnog telefona) biće generisan samo u slučaju da je telefon isključen regularnom metodom, drugi zapis (uključivanje telefona), biće generisan nakon uključenja telefona, a treći zapis (neostvareni poziv) biće generisan nakon ostvarenog poziva - stoji u dopisu koji je odbrana Marjanovića pročitala.

U vreme ubistva Jelene Zoran isključio telefona na 26 minuta

Vasiljević je, da podsetimo, u svedočenju u novembru prošle godine naveo da je Zoran Marjanović u vreme ubistva supruge Jelene isključio telefon na 26 minuta. On je rekao da je Zoranov telefon bio isključen 26 minuta i da on ne zna gde se u to vreme optuženi Zoran Marjanović nalazio, ali da smatra da je bilo neminovno da se on i supruga sretnu između 16.57 i 17.04 sati, što je prema optužnici vreme ubistva pevačice. Na to je reagovala Marjanovićeva odbrana, koja je rekla da veštak izigrava Šerloka Holmsa a na prethodnom ročištu su tražili i njegovo izuzeće. - Stav odbrane je da je veštak pristrasan izigrava ovde Šerloka Holmsa. Ovaj čovek nas zatrpava podacima već danima, mesecima, a izbegava da se konkretno izjasni - rekao je Marjanovićev advokat Nikola Dumnić i dodao da mu nije jasno kako veštak kaže da ne može da rekonstruiše Zoranovo kretanje, ali s druge strane tvrdi da je u tih 26 minuta morao da se sretne sa Jelenom.