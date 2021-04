- Hvala ti što si ušla u naše živote i što si svojim prisustvom učinila da postanemo još bolji ljudi. Neka ti je večna slava! Nikada te nećemo zaboraviti!

Jasmina Mihajlović (47), organizatorka emisije „Kuća od srca“, poginula je juče u saobraćajnoj nesreći u selu Lađevci kod Kraljeva kada se kombi u kome se nalazila sudario sa kamionom „skanija“. Nesreća se dogodila oko 11 časova, a teško je povređen i vozač kombija Zoran S. Tim povodom, na socijalnoj mreži Instagram, oglasila se i ekipa koja je radila sa preminulom organizatorkom.

- Sa velikim bolom i neizmernom tugom obaveštavamo vas da nas je nakon teške saobraćajne nesreće zauvek napustila naša Jaca, naš najbolji čovek i naš prijatelj.Nestalo je jedno sunce, jedna plemenita duša koja je svojim nesebičnim delima obeležila naš život i život mnogih porodica i ostavila neizbrisiv trag. Zajedno sa nama gradila je kuće za ugrožene porodice kako bi im obezbedila krov nad glavom. Spasila je mnoge svojim humanim zalaganjem i svojom neverovatnom voljom i upornošću. Živela je za to da drugima podari sreću. Pomagala je siromašnima i bolesnima do poslednjeg daha... Do poslednjeg otkucaja njenog srca. Bila je borbena do samog kraja. Dela koja je ostavila iza sebe nastaviće da žive posle nje i da pripovedaju o njenoj izuzetnoj snazi i dobroti. Bila je veliki deo ekipe serijala “Kuća od srca”.

- Sahrana će se obaviti u nedelju 18.04.2021. godine u 13h na seoskom groblju Pločica.

- Njenoj porodici i njenim najdražima iskazujemo najdublje i najiskrenije saučešće.