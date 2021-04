UBIJALI, MUČILI I KASAPILI I NA RUDNIKU: Otkrivena druga kuća strave ekipe Velje Nevolje! U vikendici ostali SVUDA TRAGOVI KRVI?

- Kao i u vikendici u Ritopeku, u kojoj su gotovo na svim zidovima i podovima pronađeni tragovi krvi, krv je otkrivena i u vikendici na Rudniku i poslata je na analizu. Istraga će utvrditi da li je reč o ljudskim biološkim tragovima, ali i kome oni pripadaju, na osnovu DNK analize - otkriva izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, policija je danima pretresala kuću i prikupljala dokaze.

- Tragova krvi bilo je u kadi u kupatilu, ali i na tepisima u spavaćoj i dnevnoj sobi kuće, kao i u kuhinji - otkriva sagovornik upućen u istragu. On navodi da bi tek trebalo da bude utvrđeno da li je u njoj neko ubijen ili je kriminalnoj grupi služila da u njoj drže otete.

Inače, u kući strave u naselju Ritopek osim krvi pronađena je i industrijska mašina za mlevenje mesa, kao i tragovi najmanje četiri muškarca koji se vode kao nestali.

Zvicera traže zbog Ljepoje?

Srpska policija je raspisala poternicu za vođom kavačkog klana Radojem Zvicerom, za kojim traga i crnogorska policija. Prema nezvaničnim informacijama, on se sumnjiči za nekoliko likvidacija. - Dokazi prikupljeni tokom dosadašnje istrage protiv Belivuka i njegove kriminalne grupe upućuju na to da je on stajao iza nekoliko likvidacija, među kojima je i ubistvo "pink pantera" Milana Ljepoje. Navodno, Zvicer je sumnjao da je Ljepoja odgovoran za pokušaj njegove likvidacije u Ukrajini prošle godine - kaže izvor Kurira.