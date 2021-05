ŠIFRA SMRTI! Veljini ljudi poslali pogrešnu poruku ženi Zdravka Radojevića: Odmah je znala da MUŽ MRTAV!

Mirjana Krstović, supruga nestalog Zdravka Radojevića iz Koteža, rekla je istražiteljima da ju je Zdravkov drug Nemanja Lakićević danima lagao da je on živ, čak je bacila šifrovani telefon u Dunav.

Mirjana Krstović, supruga Zdravka Radojevića iz Koteža, za koga se sumnja da su ga u novembru prošle godine oteli, ubili i iskasapili pripadnici klana Velje Nevolje, ispričala je istražiteljima da je shvatila da je njen muž ubijen nekoliko dana posle njegovog nestanka.

Prema pisanju medija, ona je od otmičara tražila da joj Zdravko pošalje šifrovanu poruku kako bi znala da je to on i da je živ. Međutim, umesto šifre „Ljubica“, kako su se oni oslovljavali godinama, otmičari su joj poslali pogrešnu poruku „Maki“ i tada joj je bilo jasno da njen muž nije živ!

Zdravko Radojević nestao je 10. novembra 2020, a posle nekoliko dana njegova porodica prijavila je nestanak policiji. U međuvremenu, u februaru ove godine uhapšen je kriminalni klan Veljka Belivuka, koji se sumnjiči za brojne otmice i brutalna ubistva u iznajmljenim vikendicama u Srbiji. Tada je bilo jasno da je među njihovim žrtvama i Zdravko Radojević. Mirjana Krstović dobila je potom poziv od istražitelja i do detalja ispričala šta se sve dešavalo od trenutka njegovog nestanka.

Navukao ga prijatelj

Kobnog jutra, u utorak, 10. novembra, Zdravko je zamolio suprugu da ga probudi u 7.30 sati jer ima neka posla. Međutim, ona se uspavala i on nije ustao na vreme.

- Zdravkova supruga ispričala je istražiteljima da ga je probudila u 8.10 sati i posle 20 minuta on je napustio stan i rekao da dolazi do 10 sati. Nedugo zatim, vibrirao je telefon i ona je pomislila da je on zove, međutim, zvonio je njegov telefon i zvao ga je Nemanja Lakićević, inače Zdravkov dugogodišnji prijatelj. Javila se i Lakićević joj je rekao: „Evo, evo, vidim ludaka, dolazi“, kad je ona shvatila da je s njim i da je zaboravio mobilni - kaže izvor i dodaje:

- Celog dana nije imala nikakve informacije od Zdravka. Sledećeg jutra, u sredu, zvala je Lakićevića da vidi gde joj je muž. Dogovorili su se da se sastanu.

Kako je ispričala istražiteljima, pomislila je da je Zdravko napravio nešto i da se sklonio. Takođe, i Mirjana se sklonila kod rođake.

Kad se našla s Lakićevićem, pitala ga je: „Gde je Zdravko?“, na šta je dobila odgovor „da mora da se raspita po kraju, pa će joj javiti“. Nakon nekoliko sati Lakićević je došao i rekao joj da je Zdravko na mreži na telefonskoj šifrovanoj aplikaciji Skaj - kaže izvor i dodaje da ju je Lakićević tada pitao šta ima na umu, a ona je poručila: „Nemam ništa da ga pitam, reci mu da ću mu polomiti glavu kad dođe kući!“...