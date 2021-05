Užas i jeza!

Žrtva lažnog hirurga Save Kneževića, M.M. iz Smederevske Palanke, već dve godine uporno pokušava da terapijama izleči ožiljke na nogama, koji su nastali kao posledica tretmana uklanjanja ispucalih kapilara, koji joj je on lično radio na svojoj klinici.

Lažni hirurg Sava Knežević i njegova majka Danijela na saslušanju danas u Drugom osnovnom sudu u Beogradu branili su se ćutanjem. Njima je juče dežurni zamenik javnog tužioca odredio zadržavanje u trajanju od 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili navedena krivična dela.

Nove žrtve lažnog hirurga se i dalje javljaju, a ovo je svedočenje devojke iz Smederevske Palanke.

Kako ona za "Blic" govori, nasela je kao i mnoge njegove žrtve, na to što je Sava imao dobru reklamu na društvenim mrežama, kao i pozitivne komentare praćene fotografijama poznatih ličnosti , a presudno je bilo to što je čudotvorni tretman za uklanjanje kapilara jedini radio na našim prostorima.

- Uklanjanje kapilara sam radila i pre na jednoj klinici u Beogradu, i to su mi radili laserom, i videli su se rezultati. Nikada nije bilo nekih neželjenih posledica. Međutim kako se približilo leto, a laser se u tom periodu ne preporučuje, pronašla sam alternativu, čudotvoran tretman iglama koji je samo Sava radio u Beogradu - ispričala je Kneževićeva žrtva.

Ona u nastavku govori da je malo istraživala o dotičnom doktoru, i uglavnom je pronalazila pozitivne komentare, i pozitivna iskustva devojaka koje je navodno ulepšavao, a vrhunac uverenja je bila njegova bogata biografija.

- Nisam imala razloga da sumnjam, sve je ukazivalo da je čovek profesionalac, kaže M.M. i objašnjava da se uskoro našla u njegovoj ordinaciji u Zemunu, u kojoj je prvenstveno radio zahvate, a zatim se ubrzo preselio na Terazije. M.M. kaže da je zgrada u kojoj se nalazila ordinacija ličila na manju vilu, a da je unutra bila izuzetno moderno opremljena.

- Iako sam stigla u zakazano vreme, čekala sam da me primi pola sata. Čekaonica je bila puna mladih devojaka. Pričale su naglas koja je šta "radila" kod njega, i uglavnom su to bile korekcije na licu – seća se M.M.

Kako dalje govori, kada je ušla u ordinaciju iznenadila se količinom diploma koje je zatekla na zidovima, ali to joj je samo ulivalo poverenje da je u pravim rukama. Kako kaže Sava je odmah prešao na stvar bez mnogo neformalne komunikacije. Ponovio joj ono što je rekao i preko telefona, da je tretman ubrizgavanja određene tečnosti iglom direktno u ispucale kapilare najnovija metoda i da će joj rešiti problem na duge staze.

- Na više mesta na butinama ubrizgao mi je neku tečnost za koju se ne sećam kako je rekao da se zove, i za to uzeo paprenu sumu novca – kaže žrtva lažnog hirurga.

Ona objašnjava da su je u periodu koji je usledio noge užasno svrbele, i da su počele da stvaraju kvržice koje su se zatim pretvorile u kraste, a da je Sava nakon tretmana napomenuo da će se to dešavati i da je to normalna pojava.

- Užasno je izgledalo. Svrab nisam mogla da podnesem ali sam se suzdržavala da se ne češem da ne bih ogulila te kraste jer mi je tako savetovao. Bila sam očajna jer je bilo leto, a uskoro sam trebala i na more. Zbog toga sam ga zvala skoro svaki dan, objasnila mu da sam zabrinuta, ali on je svaki put govorio da ne može da me primi na pregled jer nije u Beogradu -kaže ona.

S obzirom da M.M. nije iz Beograda, ona je Savi u telefonskom razgovoru nagovestila da će uskoro da dođe i zahtevala da napravi termin za njen pregled, na šta joj je on rekao da može slobodno da dođe ali ga neće zateći jer je ordinacija prebačena na Terazije a on se u tom trenutku navodno nalazaio u Beču na kongresu.

- To je tako teklo, dok nisam odustala, i prestala da ga zovem. Posle nekoliko meseci otišla sam ponovo na kliniku gde sam išla i pre nego što sam otkrila za ovu lažnu Savinu, međutim doktorka je bila zgrožena onim što je videla i rekla mi tada da joj nije jasno čime je to moglo da se tako napravi – priča nam M.M.

Ona priča da tada započela tretmane uklanjanja tih užasnih ožiljaka, koji su nakon više od dve godine vidljivi.

- Počela sam tada sa tretmanima uklanjanja ožiljaka, i radim ih i dan danas. Smanjilo se jeste, bolje je nego što je bilo, ali su i dalje vidljivi.

Na pitanje zašto ga nije prijavila, ona kaže:

- Nisam znala kome da se obratim. Kod nas uopšte nije definisano ko je adresa na koju može da se javi osoba kojoj se ovako nešto desi - kaže ona.

Kako kaže s obzirom da je Sava konačno uhapšen, nada se da će kazna biti adekvatna njegovim počinjenim zločinima.

- Ja ću sada podneti tužbu sigurno, a nadam se da će to učiniti i druge devojke kako bi sud ima u vidu koliko nas su bile žrtve ovog monstruma, i sa kakvim posledicama moramo da živimo do kraja života, pa se nadam da će tako biti i osuđen - zaključila je M.M.

Autor: N.V.