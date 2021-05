RASKRINKANA KRIMI-MREŽA ZVICEROVIH SARADNIKA: Tesla, Šanel i Ceca u Srbiju uneli MILIONE EVRA od šverca droge i oružja

Slovenačka policija otkrila je da je ogranak kavačkog klana, po nalogu šefova te organizovane kriminalne grupe, prošvercovao najmanje 790 kilograma kokaina i iz Španije u Beograd prebacio 5,6 miliona evra u kešu.

Kako prenose crnogorski mediji, slovenačka policija uspela je da otvori kriptovanu komunikaciju između osumnjičenih i razotkrije da je kavački ogranak u Sloveniji organizovao najbliži saradnik odbeglog Radoja Zvicera i uhapšenog Slobodana Kašćelana - Milan Vujotić.

Tajna komunikacija

- Prema prikupljenoj dokumentaciji, ćeliju kavačkog klana u Sloveniji 2018. osnovao je Filip Vrzić, po odobrenju Podgoričanin Milana Vujotića - prenose oni i otkrivaju da je 800 kilograma kokaina koji je u avgustu 2019. zaplenjen kod Azorskih ostrva pripadao ovoj grupi.

Organizovao likvidaciju "škaljarca" Milan Vujotić, kog je slovenačka policija označila kao glavnog organizatora kavačkog klana u Sloveniji, navodno je desna ruka Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana. Vujotića i Zvicera crnogorska policija sumnjiči da su naručili i finansirali likvidaciju Milića Minje Šakovića, visokopozicioniranog pripadnika suprotstavljenog škaljarskog klana. Šaković se, inače, pominjao u vezu s likvidacijom vođe navijača Partizana Aleksandra Stankovića, zvanog Sale Mutavi, bliskog Belivukovog prijatelja, ali nikada nije zvanično osumnjičen za to.

Kriminalna grupa funkcionisala je na isti način kao i kavački klan u Crnoj Gori, ali i njegov srpski ogranak sa Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem na čelu. Svi pripadnici, kako se navodi, imali su precizno definisane uloge, bili su podeljeni na organizatore, koordinatore nabavke i prodaje droge i oružja, one koji su u transport droge, oružja i novca uključivali nove članove u klan, a imali su i "računovođe", koji su delili i usmeravali zarađeni novac. Kao i njihovi saradnici u Beogradu, Belivuk i Miljković, koji su uhapšeni u februaru, za komunikaciju su koristili aplikaciju Skaj.

- Komunicirali su preko kriptovanih telefona. Otkriveno je da je Vujotić grupu snabdevao kokainom iz Španije i brinuo o transportu droge, ali i novca u kešu u Srbiju. Vujotić je na aplikaciji Skaj koristio nadimak Lavitese - otkriveno je tokom istrage.

I ostali članovi grupe, a navodno ih je uhapšeno oko 60, imali su svoje nadimke za tajnu komunikaciju u kojoj su ugovarali šverc droge i oružja. Kako prenose Vijesti, u dokumentima iz istrage navodi se da je posle hapšenja Kadiveca krajem leta 2019. važnu ulogu u poslu preuzela njegova nevenčana supruga Ana Marija Mandić, čiji je nadimak bio Ceca, a koja mu je prenosila poruke ostalih članova grupe.

Džoker i Ribar

- O švercu droge i oružja, kao i prenosu novca u Srbiju komunicirali su i sa osobama pod nadimcima Notorius Big, Majstor, Home ili Lusy, Jorgic, Triple XXX, Wolfi, Matan, Mr. Nice, Rocky New, Tesla, Bale New, Lucbek, Bari, Lion New, Zio II, Corsco, Jare, Gonzales, Bolt, Centurion, a čiji identitet nije utvrđen - navodi se u spisima, a otkriveno je i da su neki od uhapšenih koristili nadimke Koko, Koko Šanel, Ribar i Džoker.