HAPŠENJE U LOZNICI: Malverzacijama u carinskom postupku oštetili budžet za više od 130 miliona dinara

Pripadnici Odeljenja za borbu protiv korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i Poreskom policijom Regionalnog odeljenja u Novom Sadu, uhapsili su pravnika privrednog društva iz Loznice B.A. (1971) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo poreska utaja, šefa carinske ispostave S.P. (1968) i carinskog službenika M.M. (1969) zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, kao i odgovorna lica jednog privrednog društva iz Beograda N.D. (1976) i D.Đ. (1956) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba položaja službenog lica, dok se za dve osobe traga.

Osumnjičeni se terete da su, od decembra 2017. godine do februara 2019. godine, malverzacijama u carinskom postupku oštetili budžet Republike Srbije za iznos od 130.396.311 dinara. Kako se sumnja, odgovorna lica preduzeća iz Loznice su, u nameri da u potpunosti izbegnu plaćanje poreza i uvoznih dažbina davali lažne činjenice o svom privrednom društvu i o robi i tako su izbegli obračun i plaćanje uvoznih dažbina za 79 uvoznih deklaracija, a carinski službenici S.P. i M.M. su to omogućili, iako za to nije bilo osnova. Takođe, postoje osnovi sumnje da su odgovorna lica preduzeća iz Beograda sačinjavali fiktivnu dokumentaciju koja je prilagana uz carinske isprave prilikom izvoza robe i za te svoje nezakonite radnje naplatili 2.125.024 dinara. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.