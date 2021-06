Olgica Lončar (47) jedan je od nadrilekara protiv kojih su klijenti podneli prijave zbog nestručnog izvođenja zahvata, za koje, kako se sumnja, nisu imali kvalifikacije. Ljudima su ostajale užasne posledice, dok je pojedinima i narušeno zdravlje.

Kako saznajemo, krivičnu prijavu protiv Olgice Lončar i njeno dvoje saradnika iz salona "Solotubeleza" Trećem osnovnom tužilaštvu podnelo je udruženje Interdisciplinarne estetske i antiejdžing medicine Srbije "SESIAM", nakon čega je ovo tužilaštvo naložilo policiji prikupljanje svih potrebnih dokaza kako bi se odlučilo po prijavi.

Lonačareva se sumnjiči da je bez ikakve diplome medicinskog ili stomatološkog fakulteta obavljala medicinske zahvate nad ženama koje su se dolazile na tretmane hujalurnom u njen salon na Novom Beogradu. Navodno, iako nije upisana u registar lekarske komore, Lončareva je putem instagram naloga "Solotubeleza" nudila usluge izbeljivanja zuba, ruskih usana, tretmana hujaluronom.

Prema informacijama koje posedujemo, u krivičnoj prijavi se navodi da je osumnjičena menjala adresu svojih salona kako bi izbegla kontrolu inspekcija, a upitno je i na koji način je nabavljala botoks, hujaluron jer "ovlašćeni distrubuteri vrše isporuku ovih preparata samo nakon dozvole inspekcije Ministarstva zdravlja".

Kako se sumnja, mnogima je svojim nestručnim zahvatima narušila zdravlje.

O tome svedoči i iskustvo A. T. iz Beograda koja zbog Lončareve mora biti podvrgnuta hirurškoj intervenciji, jer joj je osumnjičena nadrilekarka umesto hujalurona ubrzgala botoks i unakazila usta. Kako za medije priča ova žrtva, za Lonačervu je saznala preko Instagrama, gde je videla fotografije usana koje je, navodno, osumnjičena radila. Kako priča, ona i sestra odabrale su salon osumnjičene nadrilekarke gde bi uradile uvećanje usana hijaluronskim filterima.

- Nakon tretmana mi nismo mogle da vidimo rezultat jer su nam usne bile pod otokom. Nakon par dana usta su nam postala neravna. Mislile smo: nema veze, hijaluron se istopi za par meseci, proći će pa ćemo uraditi nove usne. Međutim, kako je vreme prolazilo, naše usne se nisu smanjivale i u međuvremenu su se stvorile grudvice na sredini, u donjem delu usana - priča A. T.

Kako objašnjava, posle godinu dana sestra i ona su otišle kod jedne doktorke kako bi im odradila hijaluronidazu (tretman kojim se hijarunon topi).

- Ona tom prilikom ustanovila da je tretman nemoguće izvesti, jer mi u usnama nemamo hijaluron vec silikon (biopolimer). Svi znamo šta taj silikon nosi sa sobom, koliko ga je teško ukloniti i kakve posledice ostavlja i jedini način za uklanjanje je hirurška intervencija - objašnjava naša sagovornica.

Nakon što su ustanovile da ih je Lonačareva prevarila i u usta umesto hijalurona stavila silikom, sestre su je kontaktirale. Međutim, ona ih je, kako A. T. dodaje, bez ikakvog objašnjenja samo blokirala.

- Nismo znale šta ćemo dalje. Pretraživale smo po internetu kako bi saznale nešto više o njoj i tako smo pronašle grupu "skup dokaza o nadrilekarstvu" i tek smo tad od njih saznale da Olgica Lončar uopšte nije lekar kako nam se prestavila. Šokirane smo kako se neko usuđuje da radi stvari koje su protiv zakona - zaključuje ona.

Kao i njena uhapšena koleginica Olgica Markanović, Lonačareva je držala obuke za estetsku medicinu, a klijentima je govorila da nije važno što nisu doktori, te i da mogu da vrše zahvate.

"Barbi doktorka" se hvalila lažnim diplomama

Vlasnica "medicinsko-estetskog centra Tayas" u Beogradu Olgica Markanović, koja je uhapšena zbog sumnje da je u svojim salonima nestručnim radom za koji nije imala potrebne kvalifikacije unakazila 11 osoba i počinila krivična dela teško delo protiv zdravlja ljudi, nadrilekarstvo, nadriapotekarstvo i neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću, hvalila se svojim klijentima lažnim diplomama i to ne jednogm več tri različita fakulteta.

Na snimku edukaciji koji je telefonom zabeležila jedna od "polaznica njene obuke", čuje se kako Olgica na pohvale sagovornice kako je mlada, a tako uspešna govori da je sve to uspela zahvaljujući velikoj podršci roditelja, ali i porodici svog bivšeg muža koja joj pomaže oko četvorogodišnjeg deteta, pa ona ima vremena da se posveti "edukaciji i karijeri".

Fizioterapeut, mikrobiolog, inženjer, ekolog, biolog - nabrajala je Olgica profesije, kao da ih čita sa nekog spiska, i za svaku je rekla da se njome bavi.

- Ja sam se bavila estetskom medicinom i to me zanimalo, pa sam se prekvalifikovala. Bila sam mikrobiolog diplomirani, inženjer i profesor mikrobiologije, ekologije i biologije i to sam prekvalifikovala sebi u fizioterapiju i to me zanimalo i na početku, ali ja sam ostala u estetskoj medicini, to je ostala edukacija, jedna vrsta edukacije. Ja ovde imam 18 edukatora, neko se bavi šminkanjem, neko noktima, neko dermatologijom, ja se bavim kožom, neko filerima i estetskom medicinom - u jednom dahu je ispričala Markanovićeva.

Onda je krenula sa pobrojavanjem diploma, priznajući pritom da onu medicinskog fakulteta još nema, ali, kako je sama rekla, i tako joj je potrebna samo zbog ljudi, jer "to njima znači", a ona, tvrdi, na fakultetu nije ništa naučila.