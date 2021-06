BAKA I DEKA NEUTEŠNI! Kuća tragično nastradalog dečaka u Odžacima ZAVIJENA U CRNO - Plašio se vode, sigurno nije sam skočio!

B. P. (10), dečak koji se utopio u bazenu u Odžacima, kod Sombora, kobnog dana je sa dedom išao na sportske terene pored bazena, kako bi se igrao sa drugom decom.

- Svaki dan oko 17 sati idemo da se igramo, vozim ga biciklom i čekam da se izigra, kako bi ga nakon toga vratio kući. Međutim, juče me je dva puta pitao:"Još me čekaš? Ajde, idi kući, sam ću doći!" Što sam i uradio - kaže za medije uplakani deda i dodaje:

- On se plašio vode, tako da sigurno nije sam otišao blizu bazena, skočio ili se igrao u blizini, jer on me voli vodu. Čuli smo da ga je neko gurnuo, ali zaista ne znamo koje dete je u pitanju - navode oni.

Nesrećni dečak je živeo sa ocem, babom i dedom.

-Voleo je životinje, društvo, bio je veoma živahan - kaže baka i dodaje da je krenuo godinu dana kasnije u školu, jer je imao problema sa govorom.

Rezultati obdukcije biće gotovi sutra. Dečak će biti sahranjen sutra na lokalnom groblju.