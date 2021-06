VAŽAN GOVOR VEŠTAKA NA SUĐENJU ZA UBISTVO MILOŠA - Utvrdili smo da je na snimcima Neđeljko Đurović!

Prošlo ročište je odloženo zbog bolestu Đurovićevig advokata.

U Palati pravde danas je nastavljeno suđenje za ubistvo Miloša Mileusnića (24) 27. januara 2019. godine ispred zgrade u Ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu, a za koje je osumnjičen Neđeljko Đurović (31). Pred sudijom su govorili i izjašnjavali se veštaci koji su obavili kombinovano antropološko veštačenje, Marija Đurić i Miroslav Busarčević. Oni su ostali pri svojim izveštajima.

Busarčević je istakao da je veštačenjem nesumnjivo utvrdio da je na analiziranim snimcima iz ulaza zgrade u Dimitrija Tucovića i iz "Shop and Go" prodavnice gde je bio Đurović nesumnjivo to on.

- Ima dovoljno elemenata da se tvrdi da je na snimcima optuženi, tim pre što je i sam priznao da je bio u "Shop and Go" prodavnici, a po onome što se vidi na snimcima, pre i posle toga, to je on - rekao je Busarčević.

Veštaka je ispitivao stručni veštak trasologije i balistike, Slobodan Ivanović, koga je angažovala odbrana. On je pitao Busarčevića da li je uočio osim razlike u obući, i da se razlikuje boja čarapa i boja trenerke.

- Što se tiče trenerke, treba imati u vidu da je noćno vreme, da je osvetljenje promenljivo, da ga nema, negde je žuto, pa je pitanje boje relativno. Prilikom veštačenja, da bih video bolje detalje, morao sam da posvetlim sve u photoshopu. Zbog toga se razlikuju nijanse, ali naglašavam da sam se pridržavao pravila forenzike koja propisuju dokle mogu i u kojim okvirima da idem sa tim postupkom. Čarape su se videle samo na snimku koji se tiče ulaza u Dimitrija Tucovića 28. Tvrdim da nisu bele, a nisam se dalje bavio time zato što su se videle samo tu i bile su irelevantne za dalju analizu - odgovorio je veštak.

Na pitanje Ivanovića kako objašnjava razliku obuće na snimcima i obuće koja je kasnije nađena kod Đurovića, Busarćević kaže:

- Svaki izvršilac gleda kako da se reši svoje obuće. Svaki pokušalac gleda da se reši tragova, a s obzrom na to da je bilo zimsko vreme, onda se rešavao obuće.

Busarčević je odbacio mogućnost da se na snimcima nalaze dva lica.

Dalje je upitan kako je moguće da se razlikuju vremena na snimcima.

- Usaglašenost vremena je očigledna. U spisima nema podataka da su službenici policije prilikom uzimanja video nadzora naveli da ima odstupanja vremena, niti da su se ovom činjenicom bavili i utvrđivali je. Veštačim godinama i u većini slučajeva postoje odstupanja, veća ili manja. Tako, na primer, na restoranu "Tata mata", ima odstupanja 2 sata, na njemu je pisalo 7 sati, na snimcima je bila noć, a po vremenu bi trebalo da bude dan.

Usledilo je pitanje da li je primetio da su bila dva dolaska policije kod Đurovića, da je prilikom prvog dolaska policije ljubičasti nož bio na stolu, a drugi put da je bio u kutiji.

- Jesam, uočio sam - odgovorio je.

- Nijednog momenta nisam rekao da je on izvršilac, u celom slučaju se navodi lice koje se vidi. Analizirao sam sve snimke. Analizirao sam nož koji je odbačen i onaj koji se vidi. Kada sam izašao na lice mesta, video sam da postoji potpuna optička vidljivost između tačke u Dalmatinskoj 104, koja se nalazi blizu mesta gde je nož odbačen i prostora između ulaza u zgradu u ulici Dimitrija Tucovića 20a. Imajući u vidu kretanje lica koje je ušlo u Shop and Go posle određenog vremena, to vreme je duže od realnog, te ne isključujem mogućnost da se lice malo tu zadržalo gde je bacilo nož i posmatralo šta se dešava u ulazu zgrade u 20a.

Sudija je pitala da li je realno da Đurović od "Shop and Go-a" od 5:56:36 stigne do Poštanske štedionice do 6:20.

- Kako da ne. Imao je odatle vremena dovoljno da dođe do Poštanske štedionice, čak i koji minut ranije, u to sam siguran, a mogu i da izračunam.

Prethodno ročište koje je trebalo da bude održano 27. maja, odloženo je zbog bolesti Đurovićevog advokata, koji je sud obavestio da je pozitivan na korona virus.

Ðurović je u februaru 2020. godine na početku suđenja, negirao da je 27. januara 2019. godine rano ujutru na smrt izbo nožem Mileusnića.

Uhapšen je ubrzo nakon zločina i od tada je u pritvoru.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva se tereti za krivično delo teško ubistvo na podmukao način, za koje je zaprećena kazna od najmanje 10 godina do 40 godina zatvora.

Prema pisanju medija, Đurović je iz imućne porodice iz Požarevca, ali godinama živi u Beogradu, gde su mu roditelji kupili stan.

Mileusnić je bio student iz Čačka, koji je od zadobijenih povreda preminuo u Urgentnom centru.