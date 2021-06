DOLIJAO MANIJAK IZ PETNICE: B.S. saslušan u policiji, a po Marijinom zakonu može da robija do tri godine za polno uznemiravanje!

Osim njega saslušani su i bivši i sadašnji direktor Petnice Vigor Majić i Nikola Božić, koji su, kako su i sami priznali za medije, imali saznanja da je B. S. problematičan u tom smislu, ali ne samo da nisu kontaktirali nadležne ustanove, već su, iako to zvuči prosto neverovatno, uništili sporne fotografije koje je ovaj napravio!

Osnovno tužilaštvo u Valjevu pokrenulo je istragu nakon što je nedeljnik "Vreme" objavio tekst o pet žrtava seksualnog nasilja, koje su ispričale svoja traumatična iskustva koja su doživela u periodu od 2003. do 2014. tokom boravka u Petnici, a u petak su, kako Kurir saznaje, saslušani B. S, Majić i Božić.

- Sva trojica su dali izjavu u svojstvu građanina u policiji u Valjevu. Nijedna prijava još nije stigla od strane oštećenih - kaže izvor Kurira.

Ministar Branko Ružić

Strašno je da je neko uništio dokaze Nema opravdanja ni za zlostavljanje, ni za zataškivanje ovakvih informacija, rekao je juče povodom slučaja Petnica Branko Ružić, ministar prosvete. On napominje da Ministarstvo nema bilo kakvu ulogu u radu Petnice, s obzirom na to da je u pitanju samostalna organizacija, odnosno udruženje građana, na koje se odnose drugi propisi, ali kako navodi "u slučaju zlostavljanja dece svi u društvu je imamo". - Moja obaveza kao roditelja je da učinim sve što mogu da se zaštiti svako dete i žao mi je, pre svega, da ijedno dete pati zbog nekog pojedinca koji sebi dozvoli ovakve gnusne stvari - podvlači ministar i naglašava da je jednako strašno što je neko odlucio da uništi dokaze kojima treba doci konacno do pravde.