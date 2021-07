DRŽALI JE DROGIRANU U PODRUMU? Ćerka preminule starice optužuje odgovorne u staračkom domu za nemar: 'MAMU SU MI U GROB OTERALI!'

Moja majka Zorka Pantelić (82) juče je preminula u jednom domu za stare u Beogradu, gde je boravila nakon što sam je posle sedam dana boravka jedva izvukla iz doma u beogradskom naselju Petlovo brdo, kaže kroz suze za Kurir Snežana Pantelić.

- Ovo im nikada neću oprostiti! Čim stignu obdukcioni nalazi, ako budem mogla da podnesem tužbu, to ću odmah uraditi, jer sigurno neće ostati na ovome i neće se izvući na sudu pošto su mi majku oterali u grob - priča vidno potresena Snežana.

Prema njenim rečima, Zorka je posle sedam dana boravka u podrumu tog doma postala živi leš jer je tamo, tvrdi, drogirana sedativima i bila gladna i neokupana.

- Kad sam je videla posle sedam dana, imala je podlive i modrice na rukama i žive rane na telu od ležanja i nekupanja. Nije me ni prepoznala.

Plašila sam se da će doći do ovoga jer kad sam je posetila u ovom drugom domu pre dva dana, bila je jako loše. Strahovala sam od onog najgoreg, što se i desilo - kazala je Snežana.

MINISTARSTVO RADA: Uključilo smo policiju u istragu! Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekli su za Kurir da je inspekcija socijalne zaštite odmah po saznanju izvršila vanredni inspekcijski nadzor u navedenom domu: - Nakon prvog samostalnog izlaska na teren, inspekcija socijalne zaštite je istog dana zatražila asistenciju policije i realizovala dopunski terenski nadzor kako bi utvrdila sve činjenice koje su od značaja za preduzimanje mera prema nadziranom subjektu. U odnosu na nepravilnosti i nezakonitosti u radu navedenog doma, a koje su iz delokruga nadležnosti drugih inspekcija, inspekcija socijalne zaštite je odmah obavestila druge nadležne organe (zdravstvenu inspekciju i inspekciju rada).

Advokat Ivan Gvozdenac rekao je za Kurir da u slučaju da se dokažu tvrdnje Snežane Pantelić da je žena mučena i drogirana sedativima u domu za stare, a da je pritom ćerka imala ugovor s domom, onda je moguća kazna zatvora za odgovorne čak do 12 godina.

- Ukoliko se ćerkine tvrdnje dokažu posle obdukcionog nalaza, onda to može da se podvede pod krivično delo nesavesno pružanje lekarske pomoći po članu 251. i tu je kazna zatvora od tri meseca do tri godine, ali s obzirom na to da je žena preminula, to se onda podvodi pod teško delo protiv zdravlja ljudi po članu 249. i za to krivično delo je zaprećena kazna zatvora od dve do 12 godina, a to je u nadležnosti Višeg suda u Beogradu.