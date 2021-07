POČEO OBRAČUN ZA JUŽNU TRIBINU? Eskaliraju sukobi na ulicama Beograda, ovo su KANDIDATI ZA VOĐU!

Bitka među klanovima u redovima Partizovih navijača ne jenjava. Otvorena netrpeljivost između pojedinih grupa navodno dostiže vrhunac, a samo je pitanje dana kada bi grupa pritvorenog Velje Nevolje mogla da padne sa trona navijača južne tribine FK Partizan.

Danas su pripadnici navijačke grupe "Principi", koja se vezuje za Veljka Belivuka, napali u centru grada Miloša Radosavljevića Kimija, jednog od nekadašnjih vođa Partizanovih navijača iz frakcije "Alkatraz", kojeg je Belivuk istisnuo sa stadiona.

U međuvremenu je isplivala pozadina te priče, što, ukoliko su navodi medija istiniti, znači da je počeo otvoreni rat za južnu tribinu.

Sudeći po objavama na društvenim mrežama, moglo se videti da su sukobi sve izraženiji i da su eskalirali poslednjih meseci. Pripadnici "Principa" ne libe se da javno prete, a "vojnici" Veljka Belivuka gnusne uvrede pretežno šalju na račun nekadašnjeg vođe Partizanovog juga Miloša Radisavljevića Kimija.

Do zaoštravanja odnosa dolazi samo nedelju dana do početka fudbalskog takmičenja u Superligi Srbije kada pohod na titulu kreće FK Partizan, pa je pitanje koja grupa će na tom meču zauzeti mesto na južnoj tribini. Očigledno je da Principi ne planiraju olako da predaju to mesto nekom drugom, a nekoliko "konkurenata" pojavilo se u poslednje vreme.

Među prvima, okupila se nekadašanja ekipa Alkatraz pod novom zastavom "Kićina braća", na čelu sa nedavno hapšenim Šobićem, ali svakako najozbiljniji pretendenti na južnu tribinu okupljeni su oko Preleta koji je pre par dana pušten iz zatvora, a koji je, kako se nezvanično navodi, sklopio dogovor sa, u podzemlju poznatim, Vladom Budalom, piše Kurir.

Ipak, ruke od tribine još uvek nije digao ni Miloš Kimi Radisavljević koji već godinama unazad sa svojim Partizanovcima pokušavala da "oslobodi" jug.

Sukobi među klanovima navijača na početku nisu bili javni i toliko jasni, ali po objavama na društvenim mrežama možemo da vidimo da se situacija u poslednje vreme drastično promenila.

Da podsetimo, nedavno su osvanule informacije iz istrage o mučenju pripadnika grupe koji je Nevolji bio kriv pošto se pročulo da je navodno prebegao u navijačku grupu okupljenu oko Kimija Radisavljevića.