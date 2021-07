PROCURELI ŠOK DETALJI! ZATVORSKI ČUVAR OTKRIO kako je Arkan slavio rođendan u CZ-u i ko ga je najčešće posećivao!

Nekadašnji čuvar u beogradskom Centralnom zatvoru Jordan Antonić svojevremeno je otkrio malo poznate podatke iz burne biografije Željka Ražnatovića Arkana, nekadašnjeg vođe Srpske dobrovoljačke garde.

Između ostalog, Antonić je obelodanio i kako je došlo do toga da Arkan završi u CZ.

- Željko je robijao zbog nanošenja teških telesnih povreda pukovniku Džajiću. On se kockao to veče, i izgubio je 200.000 dolara. A, inače, mi smo to znali, ko god se kocka dolarima, to je čovek Državne bezbednosti, tako se govorilo u zatvoru - ispričao je svojevremeno Antonić.

U istom dahu objasnio je i kako je došlo do toga da se Arkan obračuna sa Džajićem.

On je stanovao u zgradi sa majkom, nervozan je ušao u lift i lupio vratima, a pukovnik Džajić je rekao: "Šta je budalo, što lupaš?". Željko uzme pištolj i izlupa mu glavu. Pre toga je imao onu pucnjavu sa policajcima, ali za to nije odgovarao. On je posle pričao kako je mislio da su to neki Albanci došli da ga ubiju, ali znao je on ko su oni. Ti policajci su posle proterani iz Beograda, otišli su u Leskovac. Jedan od njih, koji je pogođen u ruku, ispričao mi je kako je to bilo. On je našao crvenu Interpolovu poternicu, na njoj Ražnatović, njih dvojica našli njegovu adresu i otišli da ga uhapse, niko im nije dao nalog. Mislili da se proslave, da će da dobiju čin i veću platu. Željko ih je tada ispucao - naveo je Antonić.

Nekadašnji čuvar u CZ ispričao je i kako je izgledao Arkanov rođendan u zatvoru.

- Kad mu je bio rođendan, ja sam morao da sklonim jednog starijeg kolegu da bi uneli prase i tortu. Njegovi najbolji prijatelji koji su ga često posećivali bili su Slavko Mijović, Sveto Maraš i Big Lale. Željko je voleo da se šali, a bio je inteligentan i harizmatičan, imao je manire. On se zezao sa nama, kaže: "Ja sam vaš kolega." Ja kažem: "Dobro jesi, nekad bio, sad si u zatvoru." On kaže: "Kad izađem, opet ćemo biti kolege." Imao je velike povlastice u zatvoru, ali odslužio je kaznu pošteno i dobio skraćenje za primerno vladanje - naveo je Antonić.