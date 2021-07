UHAPŠEN NASILNIK U SUBOTICI: Drvenom palicom teško povredio mladića (19)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su A. V. (1999) iz ovog grada neposredno nakon što je, kako se sumnja, drvenom palicom teško povredio devetnaestogodišnjeg mladića.

On se sumnjiči da je sinoć oko 20.30 časova na ulici prišao devetnaestogodišnjaku koji je išao sa ocem i zadao mu više udaraca palicom. Povređeni mladić zbrinut je u bolnici. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

