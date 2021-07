RANJENI MLADIĆ U KOMI: Komšija otkrio detalje pucnjave u Surčinu u kojoj je, kako se sumnja, učestvovao SIN ZORANA ŠIJANA!

Vukašin Šijan (22), mlađi sin jednog od najpoznatijih žestokih momaka iz devedesetih godina prošlog veka Zorana Šijana, uhapšen je zbog ranjavanja Borisa Jakšića (34) u Surčinu.

Mladi Šijan je prema nezvaničnim informacijama zajedno sa Miloradom M. (41) i Milošem K. (21) u ponedeljak ujutru došao automobilom marke “mercedes” do porodične kuće ranjenog momka i posle kraće svađe u Borisa su ispaljena tri metka.

- Stala su kola, tik uz kuću, pred kapiju, a onda smo čuli neku svađu na ulici. Bilo je oko pola šest ujutru. Kako sam ustao da pogledam kroz prozor, tako su se čula dva pucnja jedan za drugim, a onda posle kraće pauze i treći. Pogledao sam kroz prozor i video Borisa kako leži u lokvi krvi. Pozvao sam Hitnu pomoć odmah - objašnjava jedan od ljudi koji su odmah pritekli u pomoć ranjenom Borisu.

Komšije dodaju da Borisa znaju od malih nogu kao i članove njegove porodice koja u kraju slovi za domaćinsku kuću.

- Radna i poštena porodica. Nikada nije bilo problema ranije. Kada smo istrčali, u tom trenutku je izleteo i Borisov brat koji se u sekundi izgubio jer je bilo mnogo krvi. Jeste ranjen u noge, ali se vidi da su hteli da ga "roknu". Za kratko vreme je izgubio mnogo krvi - pričaju očevici tragedije.

Majka i brat povređenog Borisa nisu želeli da govore za medije.

- Ne želimo da komentarišemo. Boris je u veštački izazvanoj komi i stanje mu je sada stabilno - kratko su prokomentarisali Jakšići.

Rođen tri nedelje pre smrti oca

Vukašin (22) je sin Zorana Šijana kojeg je dobio u drugom braku sa komšinicom Goranom koja je ujedno bila dobra prijateljica njegove tadašnje žene pevačice Goce Božinovske.

Zoran i Gorana su bili komšije sve do 1996. nakon čega je odlučio da se razvede od Goce Božinovske i venča sa njom. Gorana je Zoranu 1999. godine rodila sina i to samo tri nedelje pre nego što je on ubijen.

Trojica napadača su nakon napada pobegli, ali su brzom akcijom policije uhapšeni. Svoj trojici je određeno zadržavanje, a terete se za krivično delo nanošenje teške telesne povrede, a Milorad M. i za ilegalno nošenje oružja.

Ovo inače nije prvi put da se Vukašin Šijan nalazi u vestima. Pre dve godine uhapšen je sa dva druga zbog ranjavanja Stefana R. posle tuče ispred lokala brze hrane u Novom Beogradu. Razlog za tuču je bio banalan - kupovina šiš ćevapa i želja Šijana i njegovih ortaka da dođu do hrane preko reda.

Prilikom bega Šijan i druga dva mladića zaustavili su taksi, ali je taksista odbio da ih vozi, posle čega su počeli da udaraju rukama po automobilu. Sve to je primetio jedan policijski službenik u civilu koji je zajedno sa jednim prijateljem probao da zaustavi nasilje.

Jedan od trojice momaka je međutim ispalio hitac i ranio Stefana R. koji je policajcu takođe probao da pomogne u sprečavanju nasilja.

