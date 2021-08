KAKO SU BILI RANGIRANI BELIVUKOVI 'VOJINICI'? Detalji o svakom od 29 OPTUŽENIH Veljinih 'koljača', a ovo će vas ZAPREPASTITI

Braniocima i članovima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, a koji su u pritvoru, juče su iz Višeg suda upućene optužnice.

Optužnicom protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka, osim njih dvojice, još tri člana se terete za pet likvidacija. Za četiri ubistva i saučesništva tereti se petoro uhapšenih, za dva jedna osoba, dok su dvojica članova okrivljena za po jedno ubistvo. Trenutno se vode istražne radnje za još najmanje tri ubistva.

Braniocima i članovima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, a koji su u pritvoru, juče su iz Višeg suda upućene optužnice. Paralelno sa tim tužilaštvo vodi istragu za još najmanje tri likvidacije, a prema nezvaničnim informacijama uskoro će optužnica biti proširena.

Prema optužnici koja sa prilozima prema navodima ima oko 400 strana za pet ubistava se terete Veljko Belivuk zvani Velja Nevolja, Marko Miljković zvani Mesar ili Zver, jedan od braće Budimir, Srđan Lalić koji se smeje na fotografiji sa masakriranom žrtvom i V. D. U četiri ubistva i saučesništva učestvovali su N. J. (Nebojša Janković), N. Đ. (Nemanja Đurić), D. T. (Dejan Tešić), B. H. (Bojan Hrvatin) koji se ovih dana pominje u medijima u ulozi svedoka saradnika i drugi od braće Budimir. U dva ubistva je učestovao N. S. a po jednom M. A. (Marko Andrić Kuzman) i N.L. (Nemanja Lakićević).

Broj optuženih za ubistva i saučesništva svedoči da se najčešće desetorica pripadnika grupe iživljavala nad jednom žrtvom. Deo uhapšenih se tereti i za ubistva i otmice, a pojedini isključivo za otmice. Velja Nevolja, Marko Mesar, Lalić, Andrić, osim ubistava imaju i otmice. U otmicama su učestvovali: A.V. (Aleksandar Vučeljić), M.T., F.I. (Filip Ivanovski), V.GM.S. (Mijat S.), M.L.S. (Mijat Selak Lukić), A.D. (Aleksa Dunjić) V.Đ. A.S. Oni nemaju po optužnici i krivično delo ubistvo. Među uhapšenima je i A.Š. koji osim otmice ima i krivično delo silovanja.

Uloge u klanu okrivljenih Nevoljinih saradnika.

Srđan Lalić

Muškarac koji se smeje na fotografiji sa Veljkom Belivukom, zvanim Velja Nevolja, iznad tela izmučenje i iskasapljene žrtve po zanimanju je IT stručnjak koji je u Belivukovom klanu bio zadužen za nabavku i održavanje kriptovanih telefona sa aplikacijom Skaj, putem koje su kumunicirali i razmenjivali fotografije jezivih zločina pripadnici ozloglašenog klana!

Iako se u početku mislio da je njegova uloga isključivo bila da za Belivuka i njegove ljude nabavlja kriptovane telefone i da im obezbeđuje komunikaciju putem aplikacije Skaj, slike koje su prikazane javnosti, a na kojima se vidi kako on sa širokim osmehom na licu drži glavu krvavog i izmučenog mladića, koji je kasnije, kako su rekli čelnici MUP, ubijen, posvedočile su da je njegova bila daleko veća.

Miloš i Marko Budimir

Braća Budimir, privedeni su 29. januara ispred Aerodroma "Nikola Tesla" , nakon što su Belivuk i Miljković sleteli iz Tivta gde su bili u poseti vođi kavačkog klana Radoja Zvicera. Kako se već pisalo, oni su tada dvojicu vođa kriminalne grupe čekali, a u policiji su se izjasnili da su "njihovo obezbeđenje". Sumnja se da je Marko Budimir učestvovao u skrivanju vozila ubijenog Zdravka Radojevića. Nakon njegovog hapšenja, u nalogu tužilaštva navodilo se da je automobil koji je u vlasništvu ubijenog Radojevića, Marko Budimir sa zasad nepoznatim saradnikom odvezao sa parkinga kod "Laste" do poslovnog kluba "Košutnjak", a potom obavestio okrivljenog Nemanju Lakićevića da je vozilo tu ostavio.

Dejan Tešić (38)

Prema do sada poznatim informacijama iz istrage, pripadnici klana, koji su predvodili Velja Nevolja i njegov najbliži saradnik Marko Miljković Mare, na prevaru su namamili bivšeg šefa "Pink Pantera" da iz Niša dođe u Beograd na sastanak na javnom parkiralištu u blizini saobraćajnog preduzeća "Lasta" na auto-putu za Niš. Na ovoj lokaciji Ljepoju je po dogovoru sačekao Dejan Tešić (39), jedan od pripadnika uhapšenog kriminalnog klana.

Tešić je, kako saznajemo, po Ljepoju došao "pasatom" sa aranđelovačkim registarstim oznakama. Ovo vozilo je, prema nezvaničnim informacijama, Marko Miljković lično preuzeo od vlasnika I. Z. početkom decembra 2020. godine, a onda ga predao Tešiću kako bi otišao po Ljepoju. Bivši šef "Pink Pantera" ostavio je svoje vozilo na parkingu i seo u "pasat" kako bi tim kolima bio odvezen na "tajnu lokaciju" na kojoj će se sastati sa Belivukom. Međutim, ono što Ljepoja tada nije znao je da se sa tog sastanka nikada neće vratiti.

Na snimcima sa sigurnosnih kamera, koji su objavljeni u javnosti, vidi se kako Ljepoja stiže u ovu kuću u Ritopeku sa Tešićem, kao i kako nakon toga na istu lokaciju dolaze Belivuk i Miljković. To veče Ljepoja je ubijen.

Vlado Draganić (46)

Uhapšeni Draganić vlasnik je kuće u Ritopeku u kojoj su se dešavali najstrašniji zločini ove kriminalne organizacije. Kako se sumnja, u ovoj kući ubijena su petorica muškarca - Goran Veličković Goksi, Milan Ljepoja, Zdravko Radojević, Aleksandar Gligorijević Puki, Lazar Vukićević.

Bojan Hrvatin

Jedan od vođa navijača “Rada” Bojan Hrvatin, ranije osuđivan zbog ubistva Bojana Majića 2005. godine, pripadnika navijačke grupe "Invalidi" FK Voždovac, sa kojima su Radovci u to vreme bili na ratnoj nozi. On je, navodno, priznao da je učestvovao u ubistvima, a pojedini mediji ga pominju kao svedoka saradnika protiv ovog klana. On ispričao je do detalja kako su zločini izvršavani, ali i kako su nakon toga tela sklanjana, a dokazi uništavani.

- Posle svakog ubistva u kući u Ritopeku mašina za mlevenje mesa, kao i prostorija - buner, detaljno su prani sonom kiselonom i varikinom. Tela smo se rešavali tako da prvo odsečemo glavu, a potom udove... Kosti se lome, i sve se to stavlja u korito, pa u mašinu za mlevenje. Sve samleveno ide u plastični, a potom platneni džak - opisao je Hrvatin jezive detalje.

Nemanja Lakićević (41)

Kako stoji u dokumentu tužilaštva, Nemanja Lakićević je po nalogu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića iskoristio svoje ranije poznanstvo i poverenje Radojevića i tražio mu je da dođe do parkinga u blizini Javnog preduzeća "Lasta". Kako se sumnja, adojeviću je zahtevao da na mesto sastanka dođe bez mobilnih telefona, što je on i učinio. Njega je, prema navodima Tužilaštva, upravo Lakićević u "pasatu" odvezao do "Laste". Njih je tamo u automobilu marke "reno" čekala nepoznata osoba.

- Radojević je prešao iz vozila Lakićevića u putničko vozilo marke "reno", koje su koristili Belivuk i Miljković, a kojim je upravljalo zasad N. N. lice i odvezlo do kuće u Ritopeku - pisalo je u nalogu za sprovođenje istrage. Radojević je tamo mučki ubijen.

Marko Andrić Kuzman (33)

Snimci razgovora na kojima se moglo čuti kako priča o vođi bande "Pink Panteri" Milanu Ljepoji koji je nestao i za koga se sumnja da je ubijen od strane kriminalne organizacije, optužen je takođe kao pripadnik kriminalne grupe Velje Nevolje. Istražnim organima postao je poznat još 2007. godine jer je sa još dvojicom Nišlija telefonom namamili maloletnika M. R. inače mladog košarkaša sa namerom da popričaju o nekoj devojci.

Nebojša Janković

Učio je Nevolju da puca iz snajpera, a takmičio se u brzom potezanju i pucanju i poznat je kao jedan je od najboljih snajperista u zemlji. Profesionalni snajperista je isprva bio pripadnik 63. padobranske jedinice gde je i izučio zanat. Kako saznajemo, potom se zapošljava u MUP, ali taj posao napušta i odlazi. Potom otvara menjačnicu. Izvor blizak istrazi kaže da je Janković "vrhunski snajperista".

Nakon hapšenja je na televiziji objavljen snimak iz šume gde Janković obučava Velju Nevolju da puca. Na snimku se čuje kako Janković Belivuku objašnjava kako da drži ovo oružje, kako da cilja, dok Belivuk govori "Daj, ja ću", a onda nišani iz snajpera. On je takođe snimljen kako nosi snajper u centru Beograda.

Željko Kodžić (41)

Do hapšenja Belivukove ekipe Kodžić nije bio poznat javnosti po kriminalu. Okrivljeni za pripadnost ovoj kriminalnoj organizaciji zaposlen je kao čuvar u Centralnom zatvoru u Beogradu. Prema nezvaničnim informacijama, policija je prilikom pretresa njegove kuće pronašla dve rasklopljene puške i dva rasklopljena pištolja.

- On je oružar i sumnja se da je, između ostalog, prepravljao pištolje i puške koje su pripadnici klana koristili u krivičnim delima - rekao je ranije izvor za beogradske medije.

Vlado Georgiev

Bivši policajac iz Loznice čije je ime zapravo bilo Dejan Sekulić, ali ga je pre nekoliko godina promenio i uzeo ime poznatog pevača. Sekulić-Georgiev je bio blizak Veljku Belivuku i radio je u beogradskoj policiji, ali je posao morao da napusti zbog kriminalnih radnji u kojima je uhvaćen. Prema objavljenim navodima, Belivuk je pre pet godina od jednog Lozničanina oteo podrum pića i dao ga na upravljanje Sekuliću. Sve do hapšenja taj podrum pića, kako navode pojedini beogradski mediji, služio je ovoj kriminalnoj grupi za pranje para i zelenašenje. Georgiev je kasnije postao i menadžer reperu Stefanu Đuriću Rasti, koji je nedavno izašao iz zatvora zbog posedovanja veće količine marihuane.

Georgijev je na svoje ime kupio i jednu od štek vikendica za Belivukovu grupu u selu Tršić, nedaleko od Loznice. Na tom mestu su, kako je otkriveno u istrazi, imali "bazu" i tu su upucavali snajpere.

Ova lokacija, koja se vodi na Georgijeva, je pažljivo izabrana, nalazi se u mirnom mestu, okružena je šumama i poljanama.

Nakon hapšenja ove grupe emitovan je snimak prisluškivanog razgovora Belivuka, njegove supruge i Georgijeva na kom se čuje kako pričaju o lažnim imenima i falsifikovanim pasošima koje Belivuk koristi kada putuje.

Optužnica i protiv naknadno uhapšenih Veljinih “vojnika”Pored njih, na optužnici su i kasnije uhapšeni Vojislav Đorđević (19), Slobodan Mitić (40), Aleksa Dunjić (24), Miloš Selak Lukić (21), Aleksa Stošić (22), Filip Ivanovski i Mijat S. (22). Oni se terete za udruživanje radi vršenja krivičnih dela, ali i otmice. Pretresom stanova osumnjičenih zaplenjeni su dva pištolja, vazdušna puška, oko 600 metaka, manja količina narkotika, kao i više mobilnih telefona, kompjuteri i novac, saopšteno je.

Ko je jedina žena iz Belivukovog klana

Slađana Sekulić (39) jedina je žena uhapšena sa kriminalnom grupom koju predvodi Belivuk. Ona je supruga bivšeg policajca Sekulića, sada Vlade Georgijeva. Njoj se na teret stavljaju dva krivična dela: udruživanje radi vršenja krivičnih dela, ali i nedozovljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih naprava.

Kavčani ubili suparnika dok se molio?

Europol i Francuska dostavili su crnogorskoj policiji prepiske između osumnjičenih pripadnika kavačkog klana preko aplikacije koji su, između ostalog, slali fotografije tela ubijenih odbeglom pripadniku grupe.

Ovo su tvrdnje crnogorskog "Dana", koji se poziva na spise Specijalnog državnog tužilaštva u kojima se, između ostalog, navodi da je kriminalna grupa koju su navodno formirale vođe "kavačkog klana" Slobodan Kašćelan i Radoje Zvicer, mučila na svirep način žrtve, nakon čega su ih ubijali, a tela uništavali.

Istražitelji su, kako je navedeno u dokumentima, pribavili dokaze o brutalnom ubistvu jednog pripadnika "škaljarskog klana" (identitet poznat redakciji "Dana"), a koji se zvanično vodi kao nestao. Osim toga, na osnovu pribavljenih dokaza sumnja se da ta mafijaška organizacija stoji i iza ubustva D.H., koji se takođe vodi kao nestao. Bezbednosne službe i SDT došli su i do činjenica koje ukazuju na čvrstu sumnju da je taj klan planirao da počini jedno ubistvo i na sahrani Alana Kožara, pokojnog vođe "barskog klana" koji je sarađivao sa "škaljarcima", kao i da likvidiraju jednu osobu koja se nalazi u spuškom zatvoru.

Jednu od žrtava, kako je navedeno u spisima, oteli su i mučili kako bi im odao tajne "škaljaraca", za koje je navodno radio i kako bi im rekao ko im izdaje naređenja. Kada su mu narednog dana saopštili da će da ga ubiju, on im je tražio da mu dozvole da se pomoli. Dok se molio, oni su nastavili da ga muče i ubili ga ispalivši mu hice u glavu.

Osim toga, prema navodima iz spisa predmeta, oni su jednom od vođa, nakon “obavljenog posla” morali da šalju fotografije iskasapljenih tela žrtava.

- Da je to tako vidi se otuda što su okrivljeni formirali dve zatvorene grupe korisnika unutar Skaj aplikacije i što iz međusobnih komunikacija unutar tih grupa proizilazi da je mimo lišenja života oštećenog (koji se vodi kao nestao) bilo planirano da se liše života i druga lica. Naime, iz komunikacije od 30.7.2020. godine vidi se plan i dogovor za likvidaciju jednog lica za vreme sahrane A.K. u B., pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, koji je lišen života na području Grčke i za likvidaciju D.H., koji je u međuvremenu nestao i za koga postoji verovatnoća da je lišen života. Takođe, komunikacija između okrivljenih ukazuje da je postojao plan i dogovor da se određeno lice liši života za vreme njegovog boravka u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. U prilog zaključku o postojanju plana za izvršenje više krivičnih dela ubistava i teškog ubistva ide i činjenica da je jedan od okrivljenih, koji je za sada u bjekstvu, preko svog mobilnog telefona dobijao fotografije lica lišenih života, čija su tela bila iskasapljena, od strane, za sada neidentifikovanog, pripadnika kriminalne organizacije - navedeno je u spisma predmeta.

Specijalno državno tužilaštvo 23. aprila donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv "kavačke" kriminalne grupe. Pomenutim dokumentom okrivljenom Kašćelanu se stavlja na teret da je zajedno sa, za sada neidentifikovanim, licem organizovao kriminalnu organizaciju, čiji cilj je bio vršenje krivičnih dela protiv života i tela na štetu pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, odnosno krivičnih dela ubistvo i teško ubistvo.

Naredbom su obuhvaćeni i: Miloš Radonjić, Vladimir Vučković, Darko Prelević, Krsto Maroš, Zoran Kažić, Radoje Zvicer, Radoje Živković, Milan Vujotić, Dragan Knežević, Srđa Jurišević, Zdravko Perunović, Milan Knežević i Aleksandar Dragićević, kojima se stavlja na teret da su bili pripadnici kriminalne organizacije, sa različitim, jasno definisanim ulogama.

"Dan" piše i da je ubistvo "škaljarca" organizovano tako što je Kažić javio kada je on izašao iz kuće, dok je Dragićević neposrednim izvršiocima krivičnih dela prijavio kojim putem je krenuo.

Po dolasku na jednu lokaciju, Vučković, Jurišević i Radonjić navodno su presreli tog muškarca i zadali mu udarac šipkom u glavu. Tada su ga vezali konopom i zadali mu više udaraca po glavi i telu, nakon čega su ga smestili u vozilo “BMW” i krenuli prema Njegušima. Mučili su oštećenog da bi od njega saznali za planove suprotstavljene kriminalne organizacije i da bi pristupili kriptovanom mobilnom telefonu koji je imao sa sobom.

Po nalogu Kašćelana, vratili su se na jedno mesto i pokupili još dvojicu saučesnika. U večernjim satima, kako tvrde iz tužilaštva, mučili su "škaljarca" kako bi od njega doznali za koga radi i gde su štekovi i oružje pripadnika njegove kriminalne organizacije. Naredne noći su mu saopštili da će ga ubiti, te mu dozvolili da se pomoli i u trenutku dok se molio, ispalili su više projektila iz vatrenog oružja lišivši ga života.

Posle ubistva uklonili su tragove izvršenog krivičnog djela i posmrtne ostatke oštećenog odneli u rejon Nacionalnog parka "Lovćen" gde se nalazi kuća jednog okrivljenog, koji im je unapred obećao da će pomoći u uklanjanju tragova izvršenog krivičnog dela, a gde su pokopani posmrtni ostaci oštećenog.