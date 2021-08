BEOGRAĐANI, OPREZ! LAŽNI POGREBNIK 'operiše' na Novom groblju: Obezbeđenje upozorava da obratite pažnju na OVAJ DETALJ!

Kako se navodi, lažni pogrebnik prilazi ženama i nudi 'usluge' koje odmah naplaćuje.

Lažni poigrebnik imao je majicu sa logom JKP "Novo groblje" i nosio lopatu ili metar. Tražio je da mu platim odmah da postavi ploču - svedoči sugrađanka S.R.

- Sretala sam ga na Novom groblju nekoliko puta u poslednjih pola godine. Primetila sam da radi po istom “obrascu” – prilazi, uglavnom, ženama, predstavlja se da je tu radnik i nudi da izradi spomenik ili neku drugu uslugu, ali privatno, po znatno jeftinijoj ceni”, opisuje susrete sa prevarantom koji presreće ožalošćene i za kojim traga policija, sugrađanka S. R.

Ona otkriva da je primetila da prevarant, najčešće, “operiše” nedeljom, posle 15 sati, kada i obezbeđenje ode, te da je ona shvatila još u početku da nešto nije kako treba.

– Uvek mi je prilazio kada sam sama. Na prvi pogled se primeti da je obučen u majicu na kojoj ima logo JKP “Novo groblje” i sa sobom uvek nosi neku propratnu opremu, kao što su lopata ili metar – priča ona.

Kaže kako ga je prvi put videla posle sahrane njenog oca, kada joj je prišao sa papirom, za koji je rekao da je nalog od uprave groblja, da se ploča vrati na mesto posle ukopa. Tvrdio je da će iz uprave groblja to da naplate skuplje, a da će on to da “uradi za znatno niži iznos, privatno”.

– Tražio mi je odmah novac, ja sam odbila. On je nastavio, tražio mi je i kontakt broj i objašnjavao da će bolje on to da odradi, te da bi iz uprave samo odradili to “ovlaš”. Kao argument je naveo da “kad oni urade spomenik može da se iskrivi, da se sruši… – navodi naša sagovornica.

Sa istom pričom prišao joj je i sledeći put kada je došla na groblje, a ploča nije bila postavljena na očev grob, što je bio dogovor sa Upravom, jer se čekalo da se slegne zemlje. Međutim, izvesni “gospodin”, kako ona naziva prevaranta, kaže, prišao joj je i nastavio sa svojim ubeđivanjem.

– Opet je govorio kako on to može jeftinije da sredi, pa čak i za novac da počupa travu. Ponovo sam odbila – priča S. R.

Više pritužbi

Ceo slučaj sugrađanka je prijavila Upravi groblja, koja je to prosledila MUP-u.

Takođe, iz Uprave su joj naglasili da ukoliko joj ponovo priđe, da mu niko ne daje novac, kao i da mu odmah traže identifikacionu karticu, jer nju poseduju samo zaposleni.

Kako je potvrđeno iz više navoda ovaj čovek privođen već 22 puta. Obezbeđenje je, ako bi se zateklo kada je on tu, više puta reagovalo, pa i objavljivalo njegovu fotografiju na ulazima, kako bi ljudi bili na oprezu.