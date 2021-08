'DOŠAO SAM DA TE UBIJEM' Jeziv zločin kod Bujanovca ZBOG LUBENICA, žrtva odgovorio ubici, to su mu bile poslednje reči!

Srđan S. (46) iz bujanovačkog sela Loparadince posle pucnjavce bacio i bombu na kuću žrtve Srbe Janjića (65), da ga dokrajči. Zločin gledalo Janjićevo unuče

"Došao sam da te ubijem", rekao je Srđan S. (46) u dvorištu porodične kuće Srbe Janjića (65) u selu Lopardince kod Bujanovca, na šta mu je Janjić odgovorio: "Kako, bre, da me ubiješ u mojoj kući?", nakon čega su se začuli smrtonosni hici.

Kako saznajemo, ovako se u subotu popodne odigrao nezapamćen zločin na jugu Srbije, a meštani kažu da je zločin gledalo i unuče ubijenog, koje pukom srećom nije povređeno.

Kratež iza leđa

- Kako sam čuo, Srba je sedeo ispred stare kuće u svom dvorištu, kada je Srđan došao. Srbine žena i ćerka su bile u drugoj, novoj, kući, a dete se igralo po dvorištu. Srđan je ušao u dvorište i mirno rekao: "Došao sam da te ubijem", na šta mu je Srba odgovorio: "Kako, bre, da me ubiješ u mojoj kući?!". To su mu i bile poslednje reči, jer je Srđan potom izvukao kratež, koji mu je bio iza leđa, uvučen u pojas pantalona. Bez pardona je pucao u Srbu. To je videlo Srbino unuče, i dete je prestravljeno pobeglo. U potpunom šoku se sakrio negde iza kuće. Srđan je za to vreme otrčao svojoj kući, uzeo bombu i bacio je u dvorište Janjića s namerom da dokrajči komšiju - priča meštanin.

On dodaje da su Srđan i Srba godinama dobro živeli i da nikom nije jasno odakle tolika bes kod osumnjičenog.

- Nisu se svađali, a da bilo ko u selu zna. Jedini motiv, zbog kog bi moglo da dođe do ovoga, jeste to što je nedavno Srba pre neki dan otišao u policiju da podnese prijavu, jer mu je neko upropastio lubenice u njivi. Nepoznata osoba je došala i posekala mu sav bostan. Srbu je to izbacilo iz takta i obratio se policiji, ali koliko znam nikoga nije imenovao, samo je prijavio štetu. Moguće je da je Srđan pomislio daje Srba baš njega označio kao uništitelja i da je u besu odlučio da mu se na ovaj način osveti - pretpostavlja komšija.

Povredio i ćerku

Prema njegovim rečima, Srđan ima porodicu, a svojevremeno je bio i na ratištu. - Pretpostavljam da je kratež i bombu doneo iz rata, ali što ovako nešto da uradi, nikome nije jasno - kaže meštanin.

Srđan S. je posle bacanja bombe pobegao, ali se ubrzo sam predao policiji, te mu je određeno zadržavanje do 48 sati. - Kada je aktivirao paklenu napravu, povredio je i Srbinu ćerku, koja ima povredu noge, ali srećom, povreda nije strašna - kaže izvor.

Ćerka žrtve: Nisu bili u sukobu!

Ćerka ubijenog Srbe Janjića, juče je za Kurir, u suzama ispričala da ne zna šta ju je snašlo. - Ne znam šta se desilo i kako. Svi smo u šoku. Nikada nisu imali probleme i ne znam šta se to toliko desilo strašno da dođe da ubije čoveka na kućnom pragu. Svi smo van sebe - rekla je Milena, ćerka ubijenog.