KRVNA OSVETA! Svedok: Ubili smo Nikolu Bojovića da vratimo Luki!

Svedok Miloš Vojinović: Bojović nije ubijen džabe, u pitanju bila krvna osveta! Ubijen je zbog Brana Šaranovića!

Miloš Vojinović, koji je sa tužilaštvom skopio sporazum o svedočenju tokom postupka za ubistvo rođenog brata Luke Bojovića, izjavio je juče tokom svedočenja pred crnogorskim sudom da je 30. aprila 2013. u centru Beograda Nikola Bojović ubijen iz krvne osvete.

- Bojović nije ubijen džabe, u pitanju bila krvna osveta! Ubijen je zbog Brana Šaranovića - rekao je, kako prenosi crnogorski Dan, tokom svedočenja putem video linka, jer on u zatvoru u Padinskoj skeli zbog učešća u uvom, kao i ubistvu Miloša Vidakovića u Budvi služi kaznu od deset i po godina zatvora. Vojinović je, prema pisanju crnogorskog Dana, sproveden u beogradski Viši sud iz KPZ Padinska skela i putem kamere saopštio saznanja vezana za brutalno ubistvo Nikole Bojovića koji je 30. aprila 2013. izrešetan u centru Beograda, naočigled brojnih prolaznika kada je krenuo u pekaru. Vojinović je potvrdio i da iza likvidacije stoji pokojni Slobodan Šaranović, koji je hteo da osveti svog brata.

Tokom svedočenja je naveo da je njemu nadređeni bio Miloš Delibašić, koji je prema optužnici bio organizator likvidacije Nikole Bojovića, zajedno sa Šaranovićem.

Napravili su plan, strategiju, organizovali kriminalnu grupu, obezbedili im lažna dokumenta, nabavljali im štek-stanove po Beogradu, oružje, a čak su im obezbedili i prostor gde su imali obuku za pucanje. Svedok je takođe govorio i o Ratku Koljenšiću kome crnogorski organi pravde sude povodom ubistva Bojovića.

- Napravili su nam problem ubistvom Nikole Bojovića. Mi smo bili ugroženi. Došli smo u Crnu Goru da se branimo, da zato izvršimo ubistva, a ne zbog novca - naveo je u Vojinović. On je istakao da je ilegalno prešao granicu pri ulasku u Crnu Goru i da ga je tu sačekao Koljenšić.

- Koljenšić se žalio na Sašu Cvetanovića, zvanog Pit Bul, koji je osuđen kao ubica Nikole Bojovića. Rekao je da je potrošio novac koji je dobio za likvidaciju Bojovića. Zvao mu je ženu i upao u stan - objasnio je svedok.

Rat porodica Bojović i Šaranović trajao je čitavu deceniju, a sve je počelo otmicom kuma porodice Šaranović 2009. koji je poslednji put viđen kako ulazi u automobil Luke Đurovića, najbližeg saradnika Luke Bojovića i vođe barskog klana. Nakon toga dolaze brojne likvidacije žrtava s obe strane i ide se po principom "oko za oko, zub za zub", pošto je za nestanak kuma i ubistvo brata Šaranović smatrao odgovornim Luku Bojovića. Inače, protiv Slobodana Šaranovića, postupak za ubistvo Bojovića obustavljen je zbog smrti, jer je u februaru 2017. ubijen u Budvi ispred svoje kuće.

Luka Bojović se nalazi u španskom zatvoru od februara 2012., gde izdržava kaznu od 18 godina zbog nezakonitog arsenala oružja koje je kod njega pronađeno u Valensiji.

Planirali da smaknu i Luku Đurovića

Svedok Miloš Vojinović otkrio je da su na plaži u Budvi slučajno videli Luku Đurovića.

- Rekli smo Koljenšiću da ide da prepozna je li to Đurović. Delibašić, Šaranović i ja smo to što je Đurović došao do Budve shvatili kao provokaciju. Planirana je likvidacija Đurovića, i tada je Šaranović imao poleminku s Delibašićem što sve to dugo traje i da likvidacija mora brzo da se realizuje - rekao je Vojinović i dodao da su Delibašić i on vežbali pucanje na lutke. Inače, Đurović je nastradao u "poršeu", gde je bio na suvozačevom mestu.