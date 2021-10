POLICIJA OTVARA I SEPTIČKE JAME! Inspektori u Moravcu pretresli SVAKU KUĆU - EVO ŠTA TRAŽE! Od ubica Đokića i dalje ni traga

"Video sam svojim očima, pretraživali su jame po njivama koje koristimo za navodnjavanje. Čuo sam da traže neko crveno vozilo, pričali su da je moguće da je spaljeno, pa da je ubačeno u neku od tih rupa i pokriveno. Nisu ništa našli, iako su tu bili ceo dan", priča jedan meštanin.

Dan posle velike pretrage Moravca, u kojem su 2. oktobra pronađena spaljena tela Gorana Đokića (57), njegove supruge Gordane (56) i dvadesetpetogodišnje ćerke Lidije, u ovom aleksinačkom selu sve je mirno. Dok je u subotu u Moravcu i okolnim selima bilo stotinak policajaca, koji su ušli u svaku kuću, danas njihovo prisustvo nije bilo vidljivo. Mada zvaničnih informacija o rezultatu policijske akcije nema, meštani tvrde da ono što je traženo, u Moravcu nije nađeno.

Goran Bećirović kaže da je i on u subotu imao neočekivane goste.

- Mnogo je policajaca bilo u Moravcu, išli su od kuće do kuće. Trojica su došla kod nas, tražili su brojeve telefona svih ukućana. Legitimisali su nas, raspitivali se jesmo li nešto videli, mi smo nekako tu na udaru, kuća nam je baš na početku ulice kojom se ide ka domu Goranove majke. Pitali su za neko crveno vozilo i za neku prikolicu i da li imamo još neko vozilo osim traktora. Nismo mogli ništa korisno da im kažemo, čitav dan radimo, skupljamo staro gvožđe, ko će da pazi šta se noću radi. Strašno je to što se desilo Đokićima, svi smo mnogo potreseni, voleli bismo da pomognemo, ali ne znamo kako. Trebalo bi policija noću da bude prisutnija, možda se ovo ne bi ni desilo da su tu bili češće – kazao je Bećirović.

Kaže da je Gorana znao, jer je rodom iz Moravca, ali da ga nije često viđao jer je živeo u Aleksincu.

- Evo vam njegove snahe Verice, pitajte nju, ona sve najbolje zna – skrenuo je pažnju Bećirović na ženu na biciklu koja je prolazila kraj njegove kuće.

Snaja šokirana vešću da joj se svekrva otrovala



- Nemam ništa novo da vam kažem što vam ranije nisam kazala – rekla je Verica. Na pitanje novinara da li je tačno da se Goranova majka Stojanka trovala, kako su pisali neki mediji, Verica je odgovorila odrečno.

- Juče smo krenuli na groblje, stali smo da kupimo cveće, pa je ćerka videla taj naslov u novinama. Šokirali smo se, pa valjda bih ja znala da li mi se svekrva trovala jer živi sa mnom. I kako se i kad se trovala, pa i juče je bila sa nama u kolima, stalno idemo na groblje. Zaista ne znam otkuda to, dolazili su neki, zvonili na vrata, uvela sam Stojanku u kuću, jer stvarno nam je dosta toga, kad vidim napisali su da mi se svekrva trovala. I šta ja sad tu mogu, svašta se piše, više me ništa ne iznenađuje – tvrdi Verica.

I u seoskoj kafani u Moravcu, glavna tema razgovora je jučerašnja policijska pretraga.

- Video sam svojim očima, pretraživali su jame po njivama koje koristimo za navodnjavanje. Čuo sam da traže neko crveno vozilo, pričali su da je moguće da je spaljeno, pa da je ubačeno u neku od tih rupa i pokriveno. Nisu ništa našli, iako su tu bili ceo dan – priča jedan meštanin.

Njegov komšija se nadovezuje rečima da je policija išla od kuće do kuće i ispitivala svakog Moravčanina.

- Bio sam kod tetke kad su me sreli, pitali su me da li živim tu, kad sam im rekao da sam u drugoj kući, pitali su da li su njihove kolege dolazile tamo. Tražili su brojeve telefona, lične karte.... Lično mislim da greše što ubicu ovde traže, nisu naši meštani dovoljno sposobni da urade tako nešto. Mi nemamo ovde ratne veterane, ljude iskusne sa oružjem, to ne može da uradi svako – tvrdi ovaj čovek. Objašnjavajući to što je ubica navodno dobro poznavao teren, jer su tela pronađena na zabačenom mestu, ovaj čovek ističe da su tzv. Dudine Bare mnogo poznatije nego što se misli.

- To mesto znaju svi ribolovci, pristupačno je jer se do njega može automobilom. Svako ko iole poznaje ovaj kraj, lako je mogao da ga nađe – komentariše mesto zločina ovaj čovek.

Meštani su složni da je motiv stravičnog ubistva novac, a skeptični su u pogledu pronalaska ubice.

- Verujemo da su neke pare napravile problem jer znamo čime se Goran bavio. Međutim, mislim da će se teško saznati ko je usmrtio Đokiće. Taj je znao šta radi kad je palio njihove leševe i vozilo, posle vatre ne ostaje ništa. Rasturao sam neki autobus koji je paljen u Austriji, blok se iskrivio od temperature, vatra čisti sve - ističe ovaj stanovnik Moravca.

Na groblju u Moravcu brdo cveća na tri groba svedoči da Đokiće njihovi najmiliji ne zaboravljaju. Humke u kojima leži svirepo ubijena porodica ne vide se od buketa, među kojima je najviše belih ruža na grobu mlade Lidije.