GODINU DANA MRTAV? Pronađeno troje dece u Teksasu, pored njih KOSTI brata (9)!

Vlasti su rekle da su deca, od sedam, 10 i 15 godina, otkrivena u nedelju u stanu zapadno od centra Hjustona, prenosi Sky News.

Najstariji maloletnik je navodno rekao policiji da je njihov brat mrtav već godinu dana i da je bio u drugoj sobi.

Dodao je da njihovi roditelji nisu živeli u stanu nekoliko meseci.

Šerif okruga Haris Ed Gonzales opisao je situaciju kao "srceparajuću", kao i da su deca živela u užasnim uslovima.

Heartbreaking. @HCSOTexas units are at an apt complex at 3535 Green Crest, near Addicks Clodine & Westpark Tollway. Units found three juveniles abandoned in an apartment. Skeletal remains, possibly of another juvenile, were also found inside the unit. #HouNews pic.twitter.com/uVcybOugM9