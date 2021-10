ŠOK! DŽONIĆ UBIO ĐOKIĆE ZBOG SINA?! Krvavim parama hteo da opere njegov greh, zbog jedne nesreće im je SVE KRENULO PO ZLU

Goran Džonić je osumnjičen za ubistvo porodice Đokić. Policija skoro svakodnevno otkriva nove tragove koji bi mogli da budu mogući motiv ovog monstruoznog zločina.

Kako navode mediji, Džonić je navodno od Gorana Đokića pozajmio 10.000 evra kako bi zataškao saobraćajnu nesreću koju je napravio njegov mlađi sin S.Dž. U toj saobraćajki navodno je povređeno jedno dete, a kad je Džonić shvatio da ne može da vrati dug bratu, odlučio se da ga likvidira.

Đokići su ubijeni u noći između 26. i 27. septembra, a zasad brojni dokazi ukazuju da ih je ubio Goranov brat od tetke, bivši vatrogasac Goran Džonić.

SIN VODIO RASKALAŠAN ŽIVOT

Kako mediji navode, pozivajući se na izvore, poditelji povređenog deteta su insistirali da se zove policija, ali Džonići su uspeli da ih ubede da to ne čine kako mu sin ne bi izgubio posao u Vojsci Srbije. Roditelji tog dečaka su pristali, ali uz novčanu nadoknadu od 10.000 evra.

"Raskalašan život je Džonićevog sina koštao i braka. Bio je oženjen policajkom, s kojom ima zajedničko dete. Kako bi izvukao sina, Goran je pozajmio novac od jednog čoveka, ali brzo je morao da mu ga vrati. Kako nije uspeo da ga sakupi, pozajmio je od brata, ubijenog Gorana, ali kod njega je kamata rasla iz dana u dan", otkriva sagovornik.

DUGOVAO I BRAĆI JOJKE?

Kod Gorana Đokića niko nije imao privilegiju, kada je u pitanju novac, čak je i Džoniću novac dao na kamatu, a pored toga, više puta ga je opominjao da mu vrati novac.

" Zbog čega Đokiću nije vraćao dug, ne znam. Ono što znam jeste da je Džonić od drugog brata od tetke, iz sela Tešice, morao da pozajmi 8.000 evra kako bi malo smirio Đokića. Upravo taj čovek je prijavio policiji da je, nakon ubistva Gorana Đokića, Džonić njemu vratio čitav iznos duga, iako je dogovor bio da isplaćuje na rate.

Ubistvom je želeo da izbriše dugovanja koja su se nagomilala Sumnja se da je dugovao pare braći Jojke i da je zbog toga upleo u sve i njih", navodi izvor.

NIJE SAM MOGAO DA IZVRŠI ZLOČIN

Osim Gorana Džonića i njegovih sinova, u pritvoru su i dalje i braća Jojke. Poternica je raspisana i za D. M. prijateljem braće hapšene zbog droge.

"Nakon što ih je Džonić označio kao glavne egzekutore, braća su opet bila ispitana, ali nije bilo potrebe ponovo da se radi poligraf. Tek kad bude ispitan D. M. znaće se da li će se protiv njih voditi dalja istraga. Međutim, sve ukazuje na to da Džonić ovaj zločin nije mogao da izvrši sam. On je čovek koji se ranije bukvalno plašio sopstvene senke. Ma ni na pecanje nije želeo da ide sam. On je poslednji čovek u opštini Aleksinac na koga su mnogi mogli da posumnjaju", objašnjava izvor.

MISTERIJA CRVENOG AUTOMOBILA

Od početka istrage, spominje se miseriozni crveni automobil za kojima se danima tragalo, međutim, prema nezvaničnim informacija, to vozilo postoji, ali pripada nekome ko nema nikakve veze sa zločinom.

"Reč je o čoveku koji je u jednom trenutku stao na putu na kome su Đokići poslednji put viđeni kada je dobio poziv. Samo je puka koincidencija što je taj razgovor obavljan u momentu kada je ubistvo počinjeno", tvrdi izvor.