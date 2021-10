POLICIJA UZELA SNIMKE KAMERA! FAMILIJA BRAĆE IZ MORAVCA I DALJE U ŠOKU: Šta nas ovo snađe, oni ne bi ubili Đokiće!

Mi smo finansijski stabilna porodica, nama pare nisu potrebne, posebno na taj način, da nekome uništiš porodicu. Pa, šta bih ja svojoj deci kupila od tih para, šta bih im donela kući? - ogorčeno kaže supruga jednog od braće.

- Moj muž može da bude i ovakav i onakav, ali nikome ne bi oduzeo život. Emotivan je, to je čovek koji ima dvoje dece, a takav je i njegov brat. Ne znam šta nas je ovo snašlo. Nikakav kontakt sa čovekom koji je njih upleo u priču nikada nismo imali. Ovo je priča za film, jedan košmar koji nikako da prestane, katastrofa za celu našu porodicu. Moj suprug je u to vreme bio u kući, imamo video-nadzor, svi dokazi su na njegovoj strani. Njegova nevinost će biti utvrđena, biološkim ili nekim drugim dokazima. Znam da je dug put do istine, ali ona će se saznati - navodi ona.

Tako je govorila za Novosti supruga jednog od braće Kostadina i Konstantina M. iz sela Moravac, poznatijih kao Jojke, koji su u petak uhapšeni zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Gorana, Gordane i Lidije Đokić iz Aleksinca.

Zbog ubistva porodice Đokić uhapšeni su i Goran Džonić, brat od tetke ubijenog vlasnika menjačnice, kao i njegovi sinovi Stefan i Milan DŽonić, a policija je raspisala i poternicu za još jednim muškarcem, koji je, kako nam kažu u selu Moravac, napustio zemlju dva dana nakon stravičnog zločina.

- Taj za kojim se traga je dugo živeo u Nemačkoj, ali se pre dve godine vratio. Bio je ovde do dva-tri dana nakon ubistva Đokića. Čuli smo da se vratio u Nemačku, tako da sada nikog nema u njegovoj kući. Znamo da se družio sa braćom koju ovde svi zovu Jojke, ali ne znamo čime se on bavio i šta je radio - pričaju meštani.

Nakon što je DŽonić u policiji kao saizvršioce označio dvojicu braće Jojke, kojima je određen pritvor, za list se oglasila se supruga jednog od njih, a zatim i njihova majka. One tvrde da su Kostadin i Konstantin, koji su dugo živeli i radili u inostranstvu, nevini, da im novca nikada nije manjkalo i da ne znaju šta ih je snašlo zbog DŽonića kojeg nisu ni poznavali.

Supruga jednog od braće priznaje da su i njen muž i njegov brat imali problema sa zakonom, ali ne zbog dela sličnih onom za koji se sada terete i naglašava da su oni kriminalnu prošlost ostavili iza sebe.

- Oni su poznati ovde u selu, baba i deda su im živeli u inostranstvu 45 godina, i roditelji, imućna su porodica i oni su dugo bili van zemlje. Voze dobre automobile, poznati su i u gradu, jesu imali dosije, ali to je sve prošlost. Ako si jednom u životu pogrešio, to ne znači da za svaku glupost koja se desi policija treba da ti kuca na vrata.

U Srbiji, osim kazne za brzu vožnju, nemaju nijedan prekršaj, a mediji ih predstavljaju kao da imaju debeo dosije u policiji. Koje delo, koji dosije? Ne znam stvarno odakle to. Jesu ležali u zatvoru u Švedskoj, i jedan i drugi, ali odležali su svoju kaznu, jedan 2008, a drugi 2011. godine. I to što su "ležali" nema veze sa ovakvim gnusnim činom. Mi smo finansijski stabilna porodica, nama pare nisu potrebne, posebno na taj način, da nekome uništiš porodicu. Pa, šta bih ja svojoj deci kupila od tih para, šta bih im donela kući? - ogorčeno kaže sagovornica.

Slične tvrdnje u javnost je iznela i njihova majka koja živi u Švedskoj.

- Oni čak nisu ni poznavali ni Gorana Džonića, ni porodicu Đokić, ni ljude sa kojima se dovode u vezu. Oni vredno rade za svaki svoj dinar i nikakve pare im nisu bile potrebne. Već četiri generacije unazad gradile su tu kuću u Moravcu, njima nije bio potreban nikakav novac. Nisu oni krivi za ovaj zločin. Njihova je nesreća i velika je šteta što žive u tom prljavom selu u koje su se doselili mnogi - rekla je majka.

Ona je istakla da je policija uzela sve snimke sa kamere u njihovoj kući i da očekuje da će oni dokazati da njena deca nisu kriva.

Penzionisani policijski inspektor Bratislav Timotijević kaže da meštani Moravca imaju pravo da znaju kako je ubijena porodica Đokić.

- Zbog svega navedenog i svega što smo do sada saznali u istrazi veoma je bitno da mediji nastave dalje ovo da prate, ali baratajući samo činjenicama koje će biti relevantne da Goran Džonić ili neki drugi krivac bude osuđen. To je važno i iz preventivnih razloga. Moravčani i meštani okolnih sela moraju tačno da znaju šta se desilo i ko je šta uradio. Ne znamo da li u okolini postoji možda još neki DŽonić - rekao je Timotijević.

- Ovo je bio zahtevan zadatak za policiju i drago mi je da su istražitelji sve odradili kako treba. Sada još samo ostaje da se odgovori na pitanja da li je ubica sam sve organizovao ili je imao saizvršioce.

