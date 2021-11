LEGIJA U ZATVORU NAPISAO 22 KNJIGE! Kapetan Dragan otkrio kako Milorad Ulemek izgleda danas: NISAM MOGAO DA GA PREPOZNAM (VIDEO)

Nekadašnji komadant Jedinice za specijalne operacije Milorad ulemek Legija, osuđen na maksimalnu kaznu zatvora zbog najtežih krivičnih dela, odbija zatvorsku hranu i traži da ga puste iz samice.

Kapetan Dragan kaže da je Legiju posetio pre nekoliko meseci.

- Planiram da ga planiram i sledeće nedelje zajedno sa njegovim advokatom. Ja tamo idem ispred organizacije koja se bori za prava zatvorenika i verujem da ćemo dobiti dozvolu za to - naveo je kapetan Dragan.

Proveo sam sa Legijom desetak dana u jednom malom brodu nekih desetak dana na početku njegove karijere u Crvenim beretkama. Tada sam ga dobro upoznao. Došao je u pomoć kada je bila bitka za Ravne Kotare i on je za mene zbog toga heroj. Ja sam humanitarni radnika i mislim da je simbol pravde kantar i da je ispravno da je na jednoj strani sve loše što znamo o njemu, a na drugoj sve dobro. To nismo čuli do sada. Mislim da imamo pravo da vidimo i drugu stranu.

Kako je rekao, Legiju nije prepoznao kada ga je video.

- Video sam ispred sebe jednog intelektualca. On je napisao 22 knjige u zatvoru. Jako disciplinovac. Razgovarali smo sat vremena sa intelektulacem koji nije napravio ni jednu gramatičku grešku, miran, staložen...Ostavio je baš jak uticaj na mene. Kada sam ga upoznao on je bio mladić, ne baš previše elokventan - navodi kapetan Dragan i dodaje da je Legija psihički izuuteno jak.

On je naveo da je prvu Legijinu knjigu pročitao samo do pola, jer nije verovao da je on pisao.

Marko Lopušina, novinar, kaže da je u pitanju uspunjenje njegovih zatvoreničkih prava.

Iznet je zahtev zahtev za njegovu resocijalizaciju, on ima 53 godine. On je jaka ličnost, ali njegova biografija je ispisana vrlo ružnim detaljima. To je čovek koji mi je stavljao pištolj na čelu, ali ima pravo kao i svi drugi osuđenici bori za svoja prava

Kako kaže Lopušina, ne veruje da je on idejni vođa bilo kakvog bunta u našim kaznionicama.

- On je u samici i nije u prilici da klapa bilo kakve klanove. Dobro je da se kroz pilu

Advokat Zora Dobričanin je objasnila da se na lica koja se nalaze u zatvoru u Srbiji primenjuje Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, ali za lica osuđena pred Specijalnim sudom primenjuju se posebne zakonske odredbe i pravilnik.

- Po tom pravilniku oni izdržavaju zatvor u zatvoru. Zatvorenici se razvrstavaju u određene grupe po stepenu rizika. Oni ne mogu da napreduju zavisno od vladanja - navodi Dobričanin.

Kako je objasnila, Legija je od njegovog advokata saznala da on štrajkuje glađu jer niko neće da pročita ono što on piše.

- Ne dobija nikakav odgovor na molbe i žalbe koje piše. Dražava ne sme da ignoriše svoje građana, makar se nalazili u i Alkatrazu - objasnila Drobričanin.