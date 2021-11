PRED SUDIJOM SESTRA LUKE BOJOVIĆA! Potresni detalji Nikolinog ubistva - izrešetali ga, na mestu zločina ostala kesa sa kiflom (VIDEO)

Za naredno ročište planirano je da putem video linka iz Beograda svedoči sestra ubijenog Nikole Bojovića.

U Podgoričkom Višem sudu, sasalušanjem svedoka Bojanić (Maletić) Gorana iz Beograda, nastavljeno je suđenje za ubistvo Nikole Bojovića u Beogradu i Miloša Vidakovića u Budvi. Za povezanost sa tim delom u podgoričkom sudu sudi se Ratku Koljenšiću. Ubijeni Nikola Bojović je brat Luke Bojovića koji važi za bliskog saradnika škaljarskog klana.

Svedok Bojanić Maletić Goran, koji je sproveden iz KPZ Pančevo, putem video-linka iz beogradskog suda, kazao je da ne zna ništa povodom ovih navoda optužnice i izvršenih krivičnih dela. On je kazao da ne poznaje ni Luku Đurovića, Jovanović Vladimira, Filipa Koraća.

On je više puta ukazao sudu da je svedok Miloš Vojinović "sklon izmišljanju priča i da je sve lagao kako bi sebi smanji kaznu, kako bi sebe spasio".

Podsećamo, na prethodnom ročištu i svedok Miloš Delibašić je naveo da je Vojinović lažno svedočio.

Mere tajnog nadzora

Optuženi Koljenšić ukazao je pred podgoričkim Višim sudom, na današnjem ročištu, da je Srbiji ustupljen spisak pedmeta gdje se nalaze i mere tajnog nadzora. Kako je kazao, tu se nalaze i razgovori između njega i pokojnog Slobodana Šaranovića. On smatra da ti razgovori treba da se čuju i pred podgoričkim sudom, kako bi bilo jasnije o čemu je on sa Šaranovićem razgovarao i da nije bio deo kriminalne organizacije.

- Poznato mi je samo što je Miloš Vojinović govorio na sudu... Bojović je ubijen par dana nakon što sam ja izašao iz zatvora. Bio sam 24 sata pod policijskom obradom, nisam išao u Jagodinu po oružje, to je Vojinović lagao. Policajci su hteli da svedoče da nisam išao ali je tužilac to odbio. Vojinović je poznat da izmišlja priče i da laže. Dao je četiri ili pet različitih izjava. Oslobođen sam svega za šta me on optužio. Nisam dolazio ni u Crnu Goru... - kazao je između ostalog svedok Bojanić (Maletić) Goran.

On je naglasio da optuženog Koljenšića nikad nije video.

Lokva krvi i čaure

Sud je danas pročitao i deo pisanih dokaza, službenu zabelešku s uviđaja lica mesta gdje je ubijen Nikola Bojović. Tako je na licu mesta ubistva zatečena lokva krvi od 1,20 metara i čaura u njoj, više čaura, tragovi od projektila, kesa sa kiflom iz pekare...na ulici, kod lokve krvi, pronađene su i naočare, svežanj ključeva i papirni novac...

- Vojinović je smišljao laži da bi sam sebe spasio zbog ubistva u Budvi. Ne može mu se verovati ni da je on ubio Vidakovića. On je rekao da mu je pucao u grudi a sud mu je u Beogradu ukazao da je Vidaković ubijen s leđa - dodao je svedok navodeći sudu da se Vojinoviću ne može verovati.

Za naredno ročište planiran je nastavak saslušanja svedoka iz Beograda, među kojima je i sestra ubijenog Nikole Bojovića, Marina Bojović.

DETALJI OPTUŽNICE

U optužnici Višeg državnog tužilaštva navodi se da je Koljenšić od kraja aprila 2013. do 16. jula 2013. godine na teritoriji Crne Gore i Srbije sa umišljajem postao član organizovane kriminalne grupe, a koju su organizovali sada pokojni Šaranović i Delibašić, a čiji su članovi postali Vojnović, Slaviša Novaković i Goran Maletić (rođen Bojanić).

- Kolješić je 11. aprila 2013. iznajmio stan u Ulici vojvode Milenka u Beogradu, iznajmio automobil kako bi zajedno više dana pre izvršenja krivičnog dela pratili kretanje i ustaljene navike oštećenog. Oni su 29. aprila 2013. u ranim jutarnjim časovima zajedno došli u Ulicu carice Milice, pa je okrivljeni Koljenšić pokretom desne ruke pokazao Cvetanoviću mesto na kome je najpogodnije da se sakrije i sačeka oštećenog i ubije ga. Cvetanović je sačekao dolazak oštećenog oko sedam sati, krenuo mu u susret i iz automatskog pištolja rafalno ispalio 15 projektila u glavu i telo sada pokojnog Bojović Nikole - navodi se u optužnici.

Optužnicom se navodi da su Šaranović i Delibašić stvorili plan, preduzimali radnje na skrivanju pripadnika grupe, pribavljali im lažne isprave, iznajmljivali stanove radi skrivanja posle izvršenih krivičnih dela, obezbedili novac za pripremu i izvršenje krivičnih dela, oružje i municiju (automatske pištolje i 500 komada municije), organizovali obuku u pucanju iz vatrenog oružja u mestu Lijeva Rijeka, a sve to radi vršenja krivičnog dela ubistvo.

SUD U BEOGRADU

Odlukom suda u beogradu srpski državljani Saša Cvetanović i Slaviša Novaković osuđeni su na po 35 godina zatvora, dok su Nikšićanin Ratko Koljenšić i Beograđanin Miloš Delibašić dobili po 30 godina zatvora zbog ubistva Nikole Bojovića u Beogradu i Miloša Vidakovića u Budvi.

Svedok saradnik Tužilaštva Miloš Vojnović osuđen je na 17 godina zatvora, a Goran Maletić (rođen Bojanić) na godinu. Vojnović je priznao ubistvo Vidakovića i zaključio sporazum sa Tužilaštvom za organizovani kriminal koji je prihvatio sud. Njemu je u kaznu od 17 godina uračunata i ranija kazna po drugoj pravosnažnoj presudi.