Ambasador Srbije u Bugarskoj posetio srpskog državljanina: 'I pored povrede, pomogao je povređenima!' Evo kako se sada oseća! (FOTO)

Ambsador Jović posetio je danas Sulejmanija, i na kratko razgovarao sa njim.

- Povređeni Sulejmani je u dobrom stanju, nema opekotine. Svestan je, komunicira, bio sam sa njim u sobi, kratko smo popričali. Predočili smo spremnost da budemo uz njega, da mu pomognemo šta god da mu zatreba. Stupili smo u kontakt sa njegovom porodicom, otac mu je bio u Sofiji ali je doputovao da ga vidi. I dalje je pod analizama, a čini mi se i da mogao vrlo brzo da izađe iz bolnice - napominje Jović.



Ističe da nisu pričali o nesreći.

- Nisam hteo da ga uznemiravam, ni ispitujem o tome. U istoj boljnici je i njegova verenica. Ona je državljanka Severne Makedonije, takođe nije teško povređena i trenutno je na pretragama - ističe Jović.

U saobraćajnoj nesreći na autoputu Sofija-Blagojevgrad, blizu sela Bosnek, noćas u 3:00 sata, zapalio se autobus sa severnomakedonskim registarskim tablicama, koji se vraćao iz Istanbula.

VIA @Quicktake: At least 45 people were killed in a bus crash in #Bulgaria early Tuesday.The cause of the crash was not immediately confirmed but it appears the bus hit a highway guard rail, crashed and caught fire https://t.co/wM7Rg9MXY1 pic.twitter.com/XlLffnEiRM