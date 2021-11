SUĐENJE SRPSKOJ SAJBER BANDI U SUDNICI 1516 U DALASU: 11 srpskih programera tereti se za prevaru od 70 miliona dolara! TROJE U BEKSTVU!

Pretpretresno suđenje je zakazano za 12. decembar, a glavni pretres sledi dan kasnije 13. decembra ove godine.

Federalna porota sa sedištem u Dalasu u SAD podigla je optužnice kako se navodi protiv "srpske sajber bande" protiv jedanaestoro srpskih državljana koji se sumnjiče za digitalnu prevaru tešku 70 miliona dolara. U celom predmetu okrivljene su još četiri osobe koje nisu iz Srbije.

Pretpretresno suđenje je zakazano za 12. decembar, a glavni pretres sledi dan kasnije 13. decembra ove godine u sudnici broj 1516.

Optužnica je podignuta protiv Кristijana К., Кsenije F.К., Marka P., Uroša S., Nenada К., Antonija S., Andrije S., Blaža R., Nikole D., Nenada M. i Miloša M., Krivično delo koje im se stavlja na teret je zavera za vršenje žičane prevare i zavere za vršenje pranja novca u julu 2020. godine.

Kako saznajemo Federalni istražni biro (FBI) je 4. februara 2021. završio preseljenje Stojilkovića iz Srbije u severni okrug Teksasa dok je američki saučesnik, Haojia Miao, uhapšen je u Кaliforniji u oktobru 2020.

Prema optužnici, optuženi su navodno pomogli u stvaranju i plasiranju više od 20 lažnih investicionih platformi, uključujući Options Giants, Banking Option, Aeon Options, Option Riders i druge koji su nudili investicije širom sveta, uz garanciju brzog i pouzdane zarade. Oni su zapravo, kako se navodi u optužnici , nudili veliku zaradu sa malim rizikom ulaganja.

- Oni su zakazali suđenje što je novost, ali niko ne zna kako će to da se sprovede u delo. Kristijan i njegova supruga kao i još jedan član se vode kao da su u bekstvu jer se nisu u zakazano vreme javili policiji. Ovaj jedan broj optuženih koji je iz Niša, dobio je meru javljanja do 20. januara sledeće godine, a do sada ih naše tužilaštvo nije kontaktiralo. Uz sve to umešao se i sud za ljudska prava u Strazburu koji je naložio u dva navrata da se ekstradicija odloži, ali ne zna se njihova poslednja odluka. U svemu tome malo je nejasna situacija - rekao nam je jedan od advokata upoznat sa slučajem.

U saopštenju za javnost Odeljenja za pravosuđe, Severnog okruga za Teksas(SAD) se navodi da su ovo šesnaestoro osumnjičenih iz svojih matičnih baza u Кini, Srbiji i drugde, optuženi da su navodno ciljali na investitore širom sveta – uključujući nekoliko u severnom Teksasu – tražeći „investicije“ u binarnim opcijama i rudarenje kriptovaluta.

- Na mreži su svoje platforme binarnih opcija naplaćivali kao „lidera na svetskom tržištu binarnih opcija“, hvalili su se prosečnom isplatom od 80 procenata i obećavali povraćaj od 20 procenata za svaku izgubljenu trgovinu. U međuvremenu, na platformama za rudarenje kriptovaluta su tvrdili da investitori mogu „kupiti bitkoin po upola tržišne cene!“ - navodi se u saopštenju.

U optužnici se navodi da su se sčlužili prevarom kako bi ljude koji investiraju doveli u zabludu.

Autor: