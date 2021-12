ZATVOR ILI LEČENJE! Jutjuber koji je pravio haos u Novom Sadu neće proći bez kazne!

Poznatom novosadskom jutjuberu Danielu Đukiću (36), koji je u nedelju u Novom Sadu napravio pravu dramu kada se u Ulici cara Dušana zabarikadirao u svom stanu na drugom spratu i pretio samoubistvom, kao i da će lišiti života sve ljude koji priđu njegovom stanu, preti kazna do čak osam godina zatvora zbog izazivanja opšte opasnosti.

Pripadnici MUP i Hitne pomoći proveli su ceo dan ispred Đukićeve zgrade da bi sprečili potencijalne opasnosti, a beogradski advokat Boško Žurić istakao je da je jutjuber izvršio ozbiljno krivično delo.

- Ukoliko su tačne informacije da je pretio da će ubiti sebe, komšije i svakog ko priđe njegovim vratima, izvršio je krivično delo izazivanje opšte opasnosti, za koje je predviđena kazna od šest meseci do pet godina, kao i novčana kazna. Takođe, s obzirom na to da je to delo izvršeno na mestu gde je okupljen veći broj ljudi i da je reč o stambenoj zgradi, reč je o težem obliku ovog krivičnog dela, za koje je zaprećena kazna od jedne do osam godina, takođe uz novčanu kaznu - rekao je Žurić.

Naravno, o ovom slučaju svoj sud daće i psihijatri. Ako se utvrdi da je dramu režirao u stanju nervnog rastrojstva, čeka ga dugotrajno lečenje.

Psihijatar Jovan Marić objasnio je da je ponašanje jutjubera privlačenje pažnje, odnosno da je reč o teatralnom samoubistvu.

- Osobe koje žele da se ubiju to i urade, bez najave. U drugom slučaju, kao što je ovaj, odnosno teatralnom samoubistvu, moguće je da je Daniel želeo da privuče pažnju medija i javnosti. Svakako treba da se odradi detaljna analiza i utvrdi u čemu je problem - istakao je Marić za Srpski telegraf.