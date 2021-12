OVO JE DEVOJKA (21) KOJU JE PREGAZILA POLICAJKA NA PEŠAČKOM: Uništena tri automobila, prošla i na crveno?

N. M. (21) smeštena u šabačku bolnicu nakon što je na nju u Ulici kralja Milutina "golfom 4" naletela devojka (25), koja je bila u službenoj uniformi.

Devojka N. M. (21) teško je povređena u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Šapcu, kada je na nju dok je prelazila ulicu na pešačkom prelazu velikom brzinom nalateo automobil "golf 4", za čijim volanom je navodno bila devojka (25), zaposlena u MUP Srbije.

Kako saznajemo, nesreća se dogodila 17. decembra oko sedam satu ujutru u Ulici kralja Milutina, a N. M. je sa brojnim povredama smeštena u šabačku bolnicu i prema nezvaničnim saznanjima Kurira oporavlja se.

Privatni auto

Na snimku sigurnosnih kamera zabeleženo je kako je nesrećna devojka pokošena. Vidi se kako ona najpre čeka da se na semaforu kraj zebre upali zeleno svetlo za pešake. Kada se to dogodilo i kada je jedan automobil stao, ona je počela da prelazi ulicu. Kad je došla do pola, iz suprotnog smera je velikom brzinom naišao drugi automobil. On je prvo udario u auto, koj je bio u traci pored i nameravao da skrene levo, zatim je pokosio devojku i bacio je na automobil, koji je stao da ona pređe ulicu. "Golf" se navodno zaustavio tek nekoliko metara dalje, a udario je i auto iz suprtonog smera.

- Policajka je navodno bila u uniformi, ali nije bila u službenom automobilu, niti je bila na dužnosti. Pretpostavlja se da se ona kobnog jutra vraćala kući s posla. Ona je inače iz Loznice, a radi u Beogradu, pa se pretpostavlja da u trenutku nesreće nije bila na dužnosti - kaže naš izvor i dodaje da se utvrđuju sve okolnosti ove nesreće.

- Biće utvrđeno šta je dovelo do nesreće. Policajka je najverovatnije prošla i na crveno svetlo na semaforu. Ispitaće se da li je u pitanju kvar na automobilu ili je prosto njena nemarnost u vožnji dovela do ovoga - kaže naš izvor. Očevici sudara su ispričali da je u Ulici kralja Milana 17. decembra bio pravi karambol.

Tri auta uništena

- Tri automobila su bila uništena. Delovi rasuti po putu, a kada su se sudarili puklo je ko bomba - ispričao je očevidac i dodao da su građani odmah pritrčali da pomognu nesrećnoj devojci, kao i da su pozvali policiju i Hitnu pomoć.

- Ona je imala neku kesu u ruci, verovatno se vraćala iz prodavnice, jer je tu jedn veliki market. Najvažnije je da devojka bude dobro. Čuli smo da je bila na aparatima, a nadamo se da će uspeti da se izbori sa povredama - kaže sagovornik.

Porodica povređene N. M. stalno je uz nju, a njen otac je preko prijatelja poručio:

- Ne želim sada da komentarišem ništa. Svu svoju energiju smo usmerili na to da se ona što pre oporavi. Kada dođe vreme pričaću o ovome što se dogodilo.

Kako nezvanično saznajemo, protiv služebice MUP je podneta krivična prijava za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a uviđaju je pored policije, prisustvovao i nadležni tužilac.