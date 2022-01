'MATEJU SU PRIJATELJI SIPALI NEŠTO U PIĆE?!' Gori internet! Otac nestalog mladića se moli u crkvi: Za mene je živ, dok me ne razuvere!

Matej Periš, podsetimo, nestao je iz kluba "Gotik", kada je istrčao napolje, a njegov nestanak, prema zvaničnim informacijama prijavljen je 31. decembra u 18 sati. Kako su drugovi ranije ispričali, oni su oko 02.30 primetili da Mateja nema, iako se na snimcima sa nadzornih kamera vidi da je mladić još oko 01.47 trčao beogradskim ulicama, posle čega je navodno ušao u Savu.

- Niz je nelogičnosti u slučaju nestanka Periša. Njegovi prijatelji, koji su prijavili nestanak, u početku nisu bili previše komunikativni sa policijom. Međutim, kada je njegov otac Nenad stigao u Beograd videli su se s njim, a posle toga su dali izjave u policiji - priča izvor:

- Ispitani su i na poligrafu i sva šestorica su prošla dektetor laži, te su se vratili u Hrvatsku. Očito nema indicija da su povezani direktno s nestankom, ali je misterija zbog čega ćute i ne žele da javno govore o dešavanjima od kobne noći.

Komentari na društvenim mrežama nimalo ne idu na ruku šestorici drugova koji su bili sa Perišem u Beogradu.

- Raznih teorija ima, od toga da znaju nešto pa su se povukli, pa sve do toga da su ga oni ubili i sipali mu nešto namerno u piće - kaže izvor.

Ispod Matejeve slike na njegovom Instagram profilu niz je sličnih komentara, uglavnom negativnih po njegove prijatelje.

- Neverovatno mi je da se niko od prijatelja ne oglašava, da ne šeruju Matejeve slike, da se nisu organizovali da dođu i pomognu u potrazi. Split je mali grad, a prijatelji su mu teška ološ - samo je jedan od komentara:

- Jasno je iz aviona da su mu prijatelji stavili nešto u piće iz šale, čim toliko ćute! Oni znaju šta se desilo u klubu i zašto je Matekj istrčao, zašto neće da kažu?

Matejev otac se moli u crkvi! "On je za mene živ dok me ne razuvere dokazima"

Nenad Periš izjavio je da novih informacija nema, ali da je u stalnom kontaktu sa policijom. - Upravo sam na ulazu u crkvu idem da se pomolim za Mateja, on je za mene živ i tako će biti sve dok me ne razuvere s dokazima. Moja je najveća želja da Mateja zagrlim i kažemo jedan drugome da idemo dalje kroz život bez obzira šta je do sada bilo - rekao je Periš: - Čoveku ništa drugo nije preostalo nego da se nada, i ta nada je ono što mene i ostale članove naše porodice drži na nogama. Veliku snagu nam daju i svi ljudi koji mi se javljaju i nude pomoć, saosećaju sa mnom, jer velika većina su roditelji pa razumeju kroz šta prolazimo. Možete zamisliti kakvu je bol imala Isusova majka dok je gledala kako joj sina pribijaju na krst, to je bol koju samo majka zna, tako je i s Matejevom majkom, i nju vera i nada drže u životu, sestrice su mu mlade i njih nastojimo zaštiti. Nije što je moj, ali on je oduvek bio naše milo i drago dete i tako će biti i ubuduće. Idem se pomoliti dragom Bogu da nam pomogne da saznamo istinu, da se ova neizvesnost konačno prekine.