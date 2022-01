MATEJEV OTAC DOŠAO PO SAVET KOD RENATA GRBIĆA: U teoriji je sve moguće! Nada me nije napustila, ali MORAM BITI REALAN

Otac već 13 dana ne zna gde mu je sin.

Nenad Periš, otac Mateja Periša koji je nestao u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra, došao je danas u konobu kod Renata Grbića. Grbić je u poslednja dva dana spasio dve žene od utapanja, a ukupno do sada 32 osobe.

Matejev otac je očajan. Danas je 13. dan potrage za njegovim sinom. On samo želi da se Matej pronađe. Došao je kod Renata koji je iskusan u ovakvim slučajevima, po savet. Nada se da će mu pomoći.

- Čuo sam da je njegov telefon lociran na Velikom ratnom ostrvu. Zbog toga sam i došao kod Renata koji ima to sretno ili žalosno iskustvo spašavanje ljudi koji su ušli u Dunav. Ono što meni daje nadu, je ako je taj mobilni imao poslednji signal kod ostrva, znači da je bio na površini, jer mobilni može dati singnal samo na površini vode. To mi daje nadu, iako shvatam da je prošlo trinaest dana i da je to više teorija. Došao sam da se raspitam kakva on ima iskustva sa ljudima koji su imali tu nesreću da su slučajno ili namerno upali u Savu ili Dunav - rekao je Nenad Periš, piše Informer.

Kaže da mu je Renato pomogao da shvati kako funkcionišu reke u ovo doba godine, s obzirom na to da o tome nema iskustva.

- Ja o reci ne znam ništa, dolazim sa mora. Pojasnio mi je neke stvari, kako Sava i Dunav teku na ovom delu. Teoretski je sve moguće, u praksi s obzirom na vreme koje je proteklo je malo drugačije sve. Mene nada naravno ne napušta, ne može me napustiti, ali u nekim stvarima moram biti realan i čekati - kaže Periš.

Podsetimo, Renato je nedavno i komentarisao slučaj nestanka Mateja Periša, a tom prilikom je izneo svoje viđenje slučaja.

Kada su male vode, bukvalno stojite lagano na jednom mestu, a kada su ovako duboke i jake vode kao što je sad, vidi se koliko brže ide ta voda. Što se tiče ovog dečka, nažalost, ako su pretpostavke da je ušao u vodu i da ga nema, mala verovatnoća je da će on sada da izađe.

Na ovo hladno vreme utopljenici isplivavaju na 20 do mesec dana. Daj Bože da je dečko živ, da ovo samo pričamo potencijalne priče. Ako je ušao u ovu hladnu vodu od četiri stepena, a da je nakon žurke bio vruć, to je za srce kobno – rekao je ranije Renato za Prvu televiziju.