MATEJEV TELEFON SLAO SIGNAL IZ VODE, lociran je na OVE DVE TAČKE U SAVI! Najvažniji trag do sada može da znači 3 STVARI

Zvaničnih informacija o Matejevom nestanku još nema.

Signal mobilnog telefona Mateja Periša (27), koji je nestao pre tačno 13 dana u Beogradu, poslednji put je uhvaćen u blizini Velikog ratnog ostrva, na ušću Save u Dunav, na oko 700 metara nizvodno od restorana "Savanova", mesta gde je, kako se sumnja, Splićanin ušao u vodu. Zašto - nikome još nije jasno, ali ovo je jedan od najvažnijih tragova otkrivenih u misteriznom slučaju nestanka mladića u noći između 30. i 31. decembra.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, Matejev telefon najpre je lociran kod restorana "Savanova", a potom je "uhvaćen" i signal u blizini Velikog ratnog ostrva. Nakon toga nijedna bazna stanica više nije registrovala njegov mobilni. Da li je Matej kobne noći plivao sve do te tačke ili je reka njegovo telo nosila ka tamo dok mu je telefon bio u džepu ili se dogodilo nešto drugo još je nepoznanica i predmet opsežne istrage koja je u toku.

Ono što je poznato jeste da su noviji modeli mobilnih telefona uglavnom vodotporni, te da je, kako je za "Blic" objasnio izvor iz istrage, moguće da je telefon neko vreme odavao signal ako se nalazio pri površini, što bi značilo da je Matej ili plivao ili plutao po površini.

- Noviji modeli telefona uglavnom su vodotporni do dva metra dubine i ta zaštita može trajati maksimalno par sati - dodao je izvor "Blica".

Ono što je do sada poznato jeste da je Mateja kobne noći u 1.40, u majici kratkih rukava, u žurbi istrčao iz kluba "Gotik", da je trčao Karađorđevom ulicom gde je pokušao da zaustavi taksi, a potom je otrčao dalje do restorana "Savanova" gde se, prema nezvaničnim informacijama, na jednom od snimaka vidi kako silazi do Save, ali se ne vidi trenutak kada je ušao u vodu.

- Bazne stanice su registrovale signal njegovog telefona na tom mestu, a potom je signal lociran nizvodno kod Velikog ratnog ostrva, gde se izgubio - objasnio je nezvanično izvor iz istrage.

Zvaničnih informacija, pak, o Matejevom nestanku još nema. MUP Srbije saopštio je samo da je potraga u toku, da policija, uprkos otežanim uslovima zbog snega koji danima pada, intenzivno traga za njim, da se pretražuju i Sava i deo dunavskog akvatorija. U MUP-u su juče naveli da "neće stati dok ne pronađu nešto". Sneg znatno otežava potragu, međutim policajci pretražuju i teren na kopnu, tako što napuštene objekte pretražuju termovizijskim kamerama.

U Beograd je doputovala i delegacija MUP Hrvatske kako bi se uputila u korake preduzete u potrazi za nestalim Splićaninom, a u prestonici je danima i mladićev otac koji je na konstantnoj vezi sa istražnim organima i koji je nekoliko puta naveo da se "kući ne vraća bez sina".

"Prolazimo kroz traumatično razdoblje"

- Trenutno prolazimo kroz izrazito traumatično razdoblje - ono je započelo nestankom našeg dragog prijatelja, a nastavilo se kroz medijsku difamaciju i kojekakve lažne informacije koje svakodnevno dovode u pitanje naš integritet, moral i, što nam najteže pada, odnos prema našem prijatelju Mateju... - napisao je u mejlu jedan od prijatelja nestalog Mateja koji je sa njim kobne noći sa njom bio u Beogradu, u klubu "Gotik".

On je rekao da otkako je počela potraga za njihovim prijateljem, on i ostali Matejevi drugovi dobijaju poruke neprimerenog sadržaja koje ih uznemiravaju.

- Kulminacija svega je konstantno uznemiravanje i poruke neprimjerenog sadržaja koje primamo od trenutka kada je naš boravak u Beogradu postao naslovna priča - napisao je mladić.

Istakao je da se on i ostali prijatelji trude da budu "maksimalna podrška Matejevoj porodici i istražnim organima koji rade na njegovom pronalasku". On je dodao i da veruje da će Mateja biti pronađen.

Jurić: Telefon je ključni trag

Igor Jurić, osnivač Fondacije "Tijana Jurić" i Centra za nestalu i zlostavljanu decu kaže da je informacija o lociranom signalu s Matejevog telefona jako važna informacija.

- Telefon je jedan od ključnih tragova, poruke, komunikacija koju je te noći Matej imao - rekao je Jurić.

On, međutim, kaže da "nije moguće da je telefon davao signal ako je Matej u vodu ušao kod restorana Savanova".

- Ne postoji mogućnost da je upao u vodu na jednom mestu, a da je telefon lociran i na drugom. Ili se Matej nekako prevezao do Ratnog ostrva ili je neko tamo bacio njegovo telo i telefon - tvrdi Jurić i dodaje da bi poslednja prepiska s telefona nestalog Splićanina mogla "mnogo toga da kaže".

Hronologija nestanka i potrage za Matejem

30. decembar, 21.30h

Matej dolazi u Beograd sa prijateljima i odlazi na večeru.

31. decembar, 1.40h

Matej izlazi iz Gotika što niko od njegovih nije primetio.

31. decembar, 2.30h

Mateja snimaju kamere u blizini Beton hale kako trči i pokušava da uhvati taksi, a potom odlazi ka Promenadi gde silazi do reke.

31. decembar, 14.00h

Matejeva devojka Sanja zove njegove prijatelje da vidi gde joj je momak, tada saznaje da ga nema.

31. decembar, 18 sati

Splićani prijavljuju Matejev nestanak u policiji.

Mapa kretanja Mateja Periša u noći nestanka

1. januar

Hrvatska ambasada kontaktirala je sa porodicom nestalog mladića i obavestila da sarađuje sa MUP Srbije.

2. januar

U potragu za Matejem se uključila rečna policija. Njegov otac stiže u Beograd.

2. januar

Pojavljuju se informacije da je Matej izašao iz kluba da bi napolju obavio nuždu i da je upao u reku.

2. januar

Oglašava se MUP i saopštava da su u potragu za Matejem uključeni policijski službenici iz više organizacionih jedinica.

3. januar

Četvrtog dana potrage rečna policija je krenula u patrolu Savom i Dunavom do Pančevačkog mosta.

3. januar

Oglašava se predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji navodi da "policija ima skicu onoga šta je moglo da se desi".

3. januar

Pojavljuju se snimci iz noći nestanka na kojima se vidi Matej kako trči potezom pored reke.

3. januar

Matejevi prijatelji daju iskaz u policiji nakon čega odlaze nazad za Hrvatsku.

4. januar

U potragu za Matejem uključili su se i pripadnici ronilačke jedinice Žandarmerije koji na nekoliko lokacija zaranjaju u Savu i sonarom pretražuju dno.

4. januar

Pojavio se snimak kako Matej istrčava iz kluba.

4. januar

Mediji objavljuju da je policija pronašla pertle za koje se sumnja da imaju veze sa Matejem.

5. januar

Otac nestalog Mateja izjavljuje da je dao svoj DNK na analizu.

6. januar

Oglasila se Matejeva devojka.

6. januar

Oglašava se Viši javni tužilac Nenad Stefanović koji navodii da su donete naredbe za izuzimanje snimaka sigurnosnih kamera, kao i naredbe za veštačenje DNK profila sa mesta gde je mladić viđen poslednji put.

7. januar

Policija je pretraživala Dunav sve do Smedereva. Rađena je i pretraga uz obalu Pančeva, do granice sa Smederevom.

8. januar

Mediji objavljuju da se u potragu za Matejem uključio i Inteprol.

9.januar

Potraga je nastavljena i devetog dana, policajci termovizijskim kamerama pretražuju objekte u blizini Beton Hale, lokacije gde je Matej poslednji put viđen.

10.januar

Hrvatska policija krenula je u Beograd kako bi pomogla u potrazi. Rečna policija pretražuje Dunav i Savu, dok je potraga nastavljena i na obali iako pada sneg i potraga je otežana.

11.januar

Potraga je nastavljena. Otkriveno je da je Matejin telefon poslednji put lociran 31. decembra u blizini Velikog ratnog ostrva na ušću Save u Dunav. MUP Srbije saopštio je da se potraga nastavlja pretragom reke Save i pojedinih delova Dunava.