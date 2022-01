PRIJATELJI NESTALOG SPLIĆANINA U POLICIJI: Ponovo će biti saslušani, izjavu mora da da i Maja koju je Periš zvao u noći nestanka

Hrvatska policija danas ponovo saslušava prijatelje Mateja Periša, dvadesetsedmogodišnjeg Splićanina koji je u noći između 30. i 31. decembra nestao u Beogradu.

Prema pisanju medija, danas će ponovo biti saslušana i Splićanka Maja S. koju je Periš kobne noći poslednju zvao na telefon, međutim ona se, kako tvrdi, nije javila.

Kako nezvanično saznajemo, prijatelji Mateja Periša ponovo daju izjavu u hrvatskoj policiji jer pokušava da se utvrdi da li postoji nešto što se te noći dešavalo, a što do sada policiji nisu rekli. Prema informacijama koje su dostupne javnosti, oni do sada nisu znali da objasne gde je Matej kritične noći krenuo, zašto je u majici kratkih rukava istrčao iz kluba "Gotik" u kom su bili, da li je konzumirao neke narkotike i zašto odmah nisu krenuli da ga traže kada su videli da se ne vraća za njihov sto.

Prema navodima pojedinih beogradskih medija, Matejevi prijatelji su navodno policiji rekli da je on možda te noći krenuo do apartmana na Dorćolu koji su zajedno iznajmili, međutim u tu verziju niko ne veruje, jer je gazda aparmana mladićima dao samo jedan ključ i on nije bio kod Mateja, s obzirom da su mladići posle izlaska otišli tamo i prespavali, a onda ujutru, kada su videli da im se drug ne vraća, otišli u policiju da prijave njegov nestanak.

Odgovore na pitanja koja su ostala nerazjašnjenja danas bi trebalo da da i Splićanka Maja S. koju je Periš te noći poslednju kontaktirao. Prema onome što je poznato, Matej je video na Instagramu da je i ona u Beogradu s prijateljima, pa joj je poslao poruku, a potom ju je, oko 22.30 i pozvao na mobilni.

Splićanka Maja kroz suze ispričala da joj je najviše žao što se nije javila na Perišev poziv

Ona je za medije rekla da se na taj poziv nije javila, jer nije čula telefon, kao i da joj je zbog toga "najviše žao".

Prema navodima hrvatskih medija, Matej se kretao u imućnom društvu. On je radio kao skiper. Jedan od njegovih drugova, s kojima je bio u Beogradu za novogodišnje praznike, završio je Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, a njegovi poznanici su za hrvatski „Večernji list“ istakli da je iz ugledne porodice i da mu je otac vlasnik građevinske i projektantske kompanije. Jedan od mladića je rukometaš, a jedan je završio matematičku gimnaziju.

Oni za medije nisu davali izjave.

Jedan je kratko rekao samo da su sve što znaju "rekli policiji", da su podrška u istrazi i Matejevoj porodici, kao i da prolaze kroz jako težak period. Više od toga nije želeo da komentariše.

20 dana potrage

Istraga nestanka Mateja Periša traje već punih 20 dana.

Mladi Matej Periš iz Splita, podsetimo, nestao je u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra. Iz potpuno nepoznatih razloga Periš je oko 1.20 posle ponoći istrčao iz kluba "Gotik" u kojem je bio sa društvom i od tada mu se izgubio svaki trag. Prema onome što je do sada utvrđeno, sumnja se da je Periš kobne noći kod restorana "Savanova" sišao u reku. Zbog čega - nije poznato.