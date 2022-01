NAJNOVIJI SNIMAK POTRAGE ZA MATEJEM PERIŠEM! Ovo je lokacija koju je policija danas češljala (VIDEO)

Pripadnici policije danas pretraživali desnu obalu Save.

Danas je 24.dan potrage za nestalim Matejom Perišem, a policija i danju i noću pretražuje reku i obalu i Dunava i Save. Neumorna potraga za mladim Splićaninom koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu kod Beton Hale i dalje ne daje rezultate, a uprkos snegu i ledu, a policajcima dosta pomažu i termovizijske kamere koje prikazuju šta se nalazi ispod snega i iza zidova napuštenih objekata.

Pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Palilula, sinoć su po mraku i snegu, sa lampama pretraživali terene oko reka. Ista akcija nastavila se i danas.

MUP Srbije je proširio istragu o nestalom državljaninu Hrvatske na Smederevo, Požarevac i Pančevo. U potragu su uključeni pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, policijske ispostave za bezbednost na rekama, pripadnici Žandarmerije, Policijske brigade i policijskih uprava Pančevo, Smederevo i Požarevac.

Nenad Periš, otac nestalog Mateja, veruje u rad i posvećenost srpske policije, a otkrio je i šta ga najviše zbunjuje u slučaju nestanka njegovog sina:

"Dve rupe su vrlo bitne. To je pre svega izlazak iz bara koji nije snimljen i koji će ostati u magli, jer ne znam da li se tu nešto dogodilo, a ja ne verujem da jeste. Druga je možda čak i važnija, to je spuštanje Mateja u prostor nalik terasi pored reke Save, što je ograđen prostor dužine 15-ak metara i širine desetak. Tu takođe nemamo snimak da vidimo da li je tu bilo još nekoga ili da li je Matej prešao tu ogradu, jer je tu koso i moguće je okliznuti se i pasti. Pitao sam inspektora da li je moguće na tom mestu izaći, a da kamere ne zabeleže, jer tu ima kamera, a dobio sam odgovor: 'Da'. To su dve meni posebno bitne stvari, a treća mi je signal Matejevog mobilnog koji je lociran u blizini Ratnog ostrva. Znam da je policija zatražila od proizvođača iz Koreje da im dostavi sve podatke. Od Matejevog izlaska iz bara do tog signala prošlo je oko tri sata, a taj mobilni može dati signal jedino ako je na površini, zato mi je to vrlo bitan podatak", rekao je otac Mateja Periša.

Pogledajte kako srpska policija pretražuje teren uz desnu obalu Save:

