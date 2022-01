BELIVUKOVI 'VOJNICI' SVE VEĆ ISPLANIRALI? Otkriven plan za atentat na predsednika Srbije: Evropol upozorio DRŽAVNI VRH na opasnost!

Snajperista koji je trebalo da stigne preko teritorije Bosne i Hercegovine i puca na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, imao je obezbeđenu logistiku u Beogradu u vidu ljudi bliskih kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, čiji je mentor i organizator atentata, Radoje Zvicer - u bekstvu.

Sumnja se da je on izdao nalog za ubistvo šef države, a monstruozni plan osmislio je sa svojim najbližim saradnicima Milanom Vujotićem, ali i R. Ž., S. J., D. K., M. K. i A. D.

Mahom je reč o crnogorskim državljanima, koji su u bekstvu mesecima. Među zaverenicima ima i državljana naše zemlje, kao i BiH... Sa njima Kotoranin, koji slovi za vođu zloglasnog "kavačkog klana", održava kontakte preko zaštićenih vidova komunikacije.

- Imamo operativni podatak, koji se proverava, da je Zvicer, preko posrednika, stupio u kontakt sa najmanje dvojicom snajperista kako bi bio siguran u ispunjenje krvavog plana. Postoje i indicije da ima punu podršku ljudi iz samog vrha crnogorske države, policije, kao i ANB, da destabilizuje Srbiju tako što će fizički ukloniti srpskog predsednika. Oni ga snabdevaju čak i obaveštajnim podacima i pomažu njemu i ostalima da se kriju širom sveta - kaže za "Novosti" sagovornik iz bezbednosnih struktura.

Jedan od lidera Demokratskog fronta Nebojša Medojević obelodanio je u ponedeljak podatak da je "izvesni Srđan Marković iz Crne Gore, koji se trenutno nalazi u Americi", jedan od sedmorice osumnjičenih da su uključeni u najavljenu zločinačku akciju.

- To treba sve da nas zabrine, jer ne radi se ni o kakvim medijskim spekulacijama, niti se radi o spinovima, radi se o profesionalnoj informaciji koje su strani bezbednosni izvori uputili bezbednosnim službama Srbije. Radi se o ljudima koji su iz Crne Gore. Gospodin Gabrijel Eskobar bi trebalo, kao operativac bezbednosnih službi, da pomogne našim obaveštajnim službama i da sa američkim operativcima utvrdi da li je tačna informacija da je taj Srđan Marković, koji je iz Crne Gore, jedan od sedmorice uključenih u jednu kriminalnu akciju atentata na predsednika druge države. Takođe, mogli bi da nam daju informacije odakle je stiglo to oružje kojim je trebalo da se izvrši atentat. Radom bezbednosnih službi stranih država i Srbije, plan atentata je osujećen.

Prema operativnim saznanjima, Zvicer je poslednji put bio lociran na teritoriji Južne Amerike, kao i Vujotić. Ostali pripadnici klana, koji su izbegli hapšenje zahvaljujući dojavi crnogorskih službi, kriju se po Španiji, Holandiji, ali i u državama regiona. Na teritoriji Srbije logistiku im rade ljudi bliski Belivuku i Miljkoviću, a koji su još na slobodi.

- Operativna saznanja govore da je "štek" za snajperistu u Beogradu već pripremljen. Za to su se pobrinuli Belivukovi ljudi. Jedan od njih, P. O., brine o svemu. On je kontakt između Belivuka i Zvicera. Informacije se najčešće razmenjuju posredstvom advokata, koji ih posećuju u pritvoru. Kako Belivuka, tako i Miljkovića. Zna se ceo lanac komunikacije i kako sve ide od usta do usta - navodi izvor našeg lista.

Prema dosadašnjim prikupljenim informacijama, snajper, kojim je trebalo da bude ubijen predsednik Srbije, do naše zemlje bi stigao legalnim kanalima, iz delova, i uz prateću dokumentaciju. Novac za atentat obezbeđen je krijumčarenjem, rasturanjem i prodajom kokaina.

Posle informacije, koju je našoj policiji dostavio Evropol, a do koje je došla jedna država članica Evropske unije, pojačana je bezbednost predsednika Vučića. Na prikupljanju podataka o delovanju ove grupe angažovani su gotovo svi obaveštajni resursi, jer prema planu, kako je informisana naša policija, na predsednika Srbije atentat bi trebalo da se izvrši u prvoj polovini februara.

Iz tog razloga, tokom naredne tri nedelje, sve srpske bezbednosne službe danonoćno će raditi kako bi se sprečio krvavi plan. U istragu je uključeno i srpsko Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK).

Istovremeno, pripadnici MUP Srbije i BIA rade i na identifikaciji svih ljudi kriminalne grupe Belivuka i Miljkovića, koji su na slobodi i pripremaju logistiku za atentat. Narednih dana, prema nezvaničnim informacijama, mogu da se očekuju i prva hapšenja.E. V. N.#, mogli bi da nam daju informacije odakle je stiglo to oružje kojim je trebalo da se izvrši atentat. Radom bezbednosnih službi stranih država i Srbije, plan atentata je osujećen.

ENIGMA ZVANA TRI TONE KOKAINA

Tvrdnja crnogorskih tužilaca da je u poslednjih šest meseci najmanje tri tone kokaina prokrijumčareno preko Luke Bar, i to "zahvaljujući" pripadnicima ANB, koji su zatvarali oči, direktno se vezuju za "poslove" Radoja Zvicera i njegovih saradnika. Droga je završila na crnom tržištu Zapadne Evrope.

Novac od prodaje, a reč je o više stotina miliona evra, koristi se za skrivanje begunaca, ali i monstruozne planove, poput ubistva predsednika jedne države. Postoje indicije da je deo narkotika završio i u Srbiji, kod Belivukovih i Miljkovićevih ljudi.

VLADA VOJVODINE: OTPOR ZLOČINCIMA I POMAGAČIMA

Srbija mora imati dovoljno snage da se odupre zločincima i njihovim pomagačima, bez obzira na to gde se nalaze i za to se moraju koristiti svi resursi. Istovremeno, politički inspiratori nereda u našoj zemlji, koji neistinama i dezinformacijama učestvuju u kriminalizaciji predsednika i njegove porodice moraju znati da su deo jednog poduhvata čiji je cilj priprema najgoreg scenarija, što Srbija i naš narod neće dozvoliti.

To je u ponedeljak saopšteno iz Pokrajinske vlade koja zahteva od državnih organa preduzimanje svih radnji radi otkrivanja lica navedenih u informacijama Evropola da se sprema atentat na predsednika Vučića.

- Uprkos pretnjama, nastavićemo borbu za našu zemlju i očuvaćemo mir i normalan život svih građana - naveli su iz Pokrajinske vlade.

DARKO GLIŠIĆ: A KO JE "DIREKTOR" FIRME?

Predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić izjavio je da je krajnji cilj pojedinih centara moći likvidacija predsednika Aleksandra Vučića, jer neki, kaže, ne mogu da podnesu da je Srbija svakim danom sve jača i postaje regionalna sila, i naveo da, ukoliko se Vučić povuče sa mesta predsednika stranke nakon izbora, ni on neće ostati na svojoj partijskoj funkciji.

- Građani u zemljama regiona se pitaju kako Vučić može da gradi stotine kilometara auto-puteva i da otvara tolike fabrike, a kako sve to ne može kod njih - rekao je Glišić za TV Pink.

On tvrdi da je Radoje Zvicer samo "izvršni direktor u firmi" u kojoj je "neko drugi generalni direktor i glavni urednik" svega što se dešava:

- Zvicer dobija zadatak i on to treba da izvrši. Vrlo je čudno da su planirali atentat za februar, kada su planirali i povratak DPS na vlast. Nema šanse da je Zvicer sam podigao organizaciju bez ičije pomoći.

ZORAN RADOJIČIĆ: OZBILJNO UGROŽAVANJE BEZBEDNOSTI

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić uputio je u ponedeljak podršku predsedniku Aleksandru Vučiću u borbi protiv organizovanog kriminala i ukazao da svaka pretnja upućena šefu države mora biti ispitana i sankcionisana.

- Navodi o planovima atentata na predsednika Vučića predstavljaju ozbiljno ugrožavanje bezbednosti. Verujem u potpunu posvećenost i profesionalnost naših službi bezbednosti koje rade na rasvetljavanju svih činjenica - napisao je Radojičić na instagram-profilu.