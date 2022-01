CRNA SUBOTA NA SRPSKIM PUTEVIMA: Mladić stradao dok je vozio devojku, 4 drugarice sletele u reku, poginuli drugovi!

Pet osoba poginulo je u noći između petka i subote u Srbiji u stravičnim nesrećama koje su se dogodile kod Mladenovca, Kruševca i Predejana, a među stradalima je čak troje mladih! U tragedijama živote su izgubili Nenad V. (20), Nenad M. (52), Z. V. (54) i Anđela M. (20), dok se za Katarinom P. (20) traga.

Vozio devojku

Prva u nizu saobraćajnih nesreća dogodila se u petak oko 22.30 sata, kad je M. K., kome je kasnije izmereno 0,91 promila alkohola u krvi, u krivini, dok je obilazio drugo vozilo, svojom "škodom" udario u Nenada V. (20) i njegovu devojku, koji su išli ka selu Kusadak. U kolima s M. K. bilo je dvoje njegove dece (4) i (11), koja su u nesreći povređena. - Nenad, koji živi u Mladenovcu, krenuo je da odveze devojku kući. Međutim, na njih je kolima naleteo M. K. i mladić je stradao na mestu. Devojka je, kao i sinovi uhapšenog vozača, povređena - priča izvor: - Deca su prebačena u Klinički centar Srbije, a devojka je puštena na kućno lečenje i ispitana u policiji.

Nenadov deda kukao: Ostao sam bez unuka! Nenad V., kako kažu meštani Mladenovca, bio je sin jedinac. - Roditelji su van sebe, od bola ne znaju šta ih je snašlo. Deda je od jutros samo ponavljao da mu nema života, kao i da su izgubili čedo i jedno oko u glavi. Tuga ogromna - pričaju meštani: - Njegova devojka, navodno, rekla je da je auto direktno išao ka njima i da Nenad nije imao šanse da ga izbegne. Strašno, mogao je da pobije i svoju decu koja su bila tu.

Sletele u Moravu

Sledeća stravična nesreća dogodila se u 4 sata ujutru, kada je automobil "golf5" u kome su bile četiri devojke iz Predejana sleteo u Južnu Moravu sa mosta, neposredno pre tunela Manojle.

Vozač zaspao

U trećoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko šest časova na putu Kruševac-Aleksandrovac poginuli su Nenad M. (52) i Z. V. (54), dok su tri osobe povređene. - Nesreća se dogodila kad su se direktno sudarili automobil marke "suzuki svift" kojim je upravljao Nenad M. i kamion kojim je upravljao V. T., kome je nakon nesreće izmereno 0,89 promila alkohola u organizmu. Na mestu su ostali mrtvi vozač i putnik koji se nalazio iza njega - kaže izvor.

Troje povređenih putnika sanitetom je prebačeno u kruševačku bolnicu. - Vozaču kamiona, navodno, ostalo je dva meseca do penzije. On je najverovatnije zaspao za volanom i zakucao se u "suzuki". Scena je bila jeziva, kretao se brzo, nisu imali šanse da se sklone. Posle nekog vremena na mesto udesa je došao i otac jednog od stradalih, čovek je plakao i kukao, nije mogao sebi da dođe. U ovoj nesreći nastradao je vozač putničkog automobila Nenad M., kao i putnik Z. V. (54), koji je sedeo iza njega. Pored njih u vozilu su bila još tri putnika, koji su, srećom, samo povređeni. Oni su sanitetom Hitne pomoći prebačeni do kruševačke bolnice.