SA BEBOM ŠETAO ULICAMA? Devojka koja tvrdi da je VIDELA MATEJA stiže u Beograd! Oglasio se i njegov otac!

Vest da je hrvatska manekenka u Minhenu videla mladića koji liči na Mateja Periša uzburkala je javnost. Njegov otac Nenad Periš je prokomentarisao ove navode.

- Nisam dobio od policije nikakvu informaciju, znam da se vrše provere - kratko je rekao Periš.

Juče je Manekenka L.A. koje je na svom Instagramu objavila da je u Minhenu videla momka koji je isti nestali Matej Periš otkrila sve detalje ovog susreta.

Kako je ispričala, ona je mladića koji neodoljivo podseća na nestalog Splićanina videla dok je sa bebom šetala po ulici.

- Sa mnom je bila i moja mama, koja ga je takođe videla, a pošto čita vesti, znala je kako Matej izgleda i rekla mi je, nakon što je pored nas prošao 3. put, 'Molim te ,pozovi nekog jer taj čovek ima njega kao ja tebe', misleći na njegovog oca Nenada - rekla je ona.

Ona je posle objavila na Instagramu da je videla mladića i zamolila pratioce da joj kažu ako znaju koliko je Matej visok, kako bi bolje uporedila sa dečkom koga je videla na ulici.

- Ispostavilo se po opisu ljudi koji su mi pisali da je zaista tako visok. Posle sam pokušala da stupim u kontakt sa policijom i jedan od mojih prijatelja iz sveta mode mi je dao kontakt, ali za sada nisam uspela da pričam ni sa kim - kaže devojka.

Ona dodaje da u nedelju dolazi u Beograd, pa će ovde pokušati da prijavi ono što je videla.

- Svakako letim za Beograd u nedelju pa ću da odem do policije jer verujem da je svaka informacija bitna. Žao mi je sto nisam dozvolila mami da ga slika, bilo mi je baš neprijatno ...nadam se da će policija da uradi svoje i nadam se da je to on, ako nije onda je blizanac, prosto je neverovatno koliko liče - rekla je devojka.

Podsetimo, Matej Periš nestao je 31. decembra u Beogradu nakon što je izašao iz kluba u kojem je bio sa društvom.

Utvrđeno je da je došao do obale Save, ali kamere ga nisu snimile kako ulazi u vodu. Od tada traje intezivna potraga za njim, a u Beogradu je sve vreme njegov otac Nenad Periš koji iz dana u dana čeka vesti o svom sinu.