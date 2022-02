KAKO JE SAD OVO MOGUĆE? Ugašen Viber nalog Mateja Periša - ovu opciju ima samo korisnik! Nova misterija!

Telefon Mateja Periša jedna je od najvećih misterija od njegovog nestanka, a sada se pojavila još jedna čudna informacija.

Naime, Vajber aplikacija na ovom uređaju, a na kojoj je mladić poslednji put bio dostupan 22. januara, je deinstalirana!

Za sada nije poznato ko bi i zbog čega to mogao da uradi, ali ono što je poznato je da aplikaciju iz telefona ne briše proizvođač nakon kraćeg nekorišćenja već njeno deaktiviranje mora obaviti korisnik, odnosno, neko ko na neki način ima pristup sistemu telefona.

Na popularnom "Vocapu" i dalje stoji Matejev nalog i piše da je u školi.

Misterija signala

Telefon nestalog Splićanina od samog početka je velika enigma.

Prema policijskim podacima, signal ovog uređaja registrovan je u noći 31. januara na šetalištu kod Save, gde se pretpostavlja da je Matej ušao u vodu, iako ga kamere nisu snimile kako to radi.

Sledeći signal "uhvaćen" je oko 2,5 sata kasnije, nekoliko kilometara dalje, kod Velikog ratnog ostrva. Mnogima je ova informacija zvučala čudno, s obzirom na to da, ukoliko je Matej ušao u Savu i potonuo, a telefon mu je tom prilikom bio u džepu, ne bi mogao toliko vremena kasnije da daje signal.

Ove navode potvrdili su i iz kompanije koja je proizvela telefon nestalog Splićanina.

Još jednom je javnost bila šokirana kada se pojavila informacija da je Matej Periš bio "onlajn" na Vajberu 21. januara, nakon 22 dana potrage.

Tada je njegov otac Nenad Periš objasnio ukratko o je zapravo reč.

- Upoznat sam sa tim od strane policije. Radi se o aktivnostima koje policija sprovodi u sklopu istraživanja svih detalja o ovom slučaju - rekao je Nenad Periš.

Poslednjih dana, javnost je uzburkala poruka manekenke koja je objavila da je u Minhenu videla mladića koji neverovatno podseća na Mateja Periša.

Ona je rekla da je mladić podizao novac sa bankomata i da ga je videla i njena mama, koja je takođe pomislila da je u pitanju nestali Splićanin.

"Blizanac" u Minhenu

- Sa mnom je bila i moja mama, koja ga je takođe videla, a pošto čita vesti, znala je kako Matej izgleda i rekla mi je, nakon što je pored nas prošao 3. put, 'Molim te ,pozovi nekog jer taj čovek ima njega kao ja tebe', misleći na njegovog oca Nenada - rekla je ona.

Ona je posle objavila na Instagramu da je videla mladića i zamolila pratioce da joj kažu ako znaju koliko je Matej visok, kako bi bolje uporedila sa dečkom koga je videla na ulici.

- Ispostavilo se po opisu ljudi koji su mi pisali da je zaista tako visok. Posle sam pokušala da stupim u kontakt sa policijom i jedan od mojih prijatelja iz sveta mode mi je dao kontakt, ali za sada nisam uspela da pričam ni sa kim - kaže devojka.

Ona dodaje da u nedelju dolazi u Beograd, pa će ovde pokušati da prijavi ono što je videla.

- Svakako letim za Beograd u nedelju pa ću da odem do policije jer verujem da je svaka informacija bitna. Žao mi je sto nisam dozvolila mami da ga slika, bilo mi je baš neprijatno ...nadam se da će policija da uradi svoje i nadam se da je to on, ako nije onda je blizanac, prosto je neverovatno koliko liče - rekla je devojka.

Kako su u petak objavili hrvatski mediji, tamošnja policija u saradnji sa kolegama iz Nemačke proverava ove navode.

Potraga ne jenjava

Podsetimo, Matej Periš nestao je 31. decembra u Beogradu nakon što je izašao iz kluba u kojem je bio sa društvom.

Utvrđeno je da je došao do obale Save, ali kamere ga nisu snimile kako ulazi u vodu. Od tada traje intezivna potraga za njim, a u Beogradu je sve vreme njegov otac Nenad Periš koji iz dana u dana čeka vesti o svom sinu.

Od prvog dana potrage, nikome nije jasno zašto je Matej usred noći istrčao napolje, bez jakne, nikome se ne javivši, pretrčao nekoliko kilometara, došao do Save, a onda, kako se pretpostavlja, ušao u vodu.